E.Leclerc brade l’Apple MacBook Pro 14 M3 au meilleur prix du web actuellement

Si vous hésitiez à changer votre vieux MacBook pour l'une des dernières versions en date, par le MacBook Pro 14 M3, par exemple, c'est sans doute le bon moment. Il est en ce moment remisé chez E.Leclerc à 1 759 euros au lieu de 1 999 euros sur le site officiel d'Apple.

Le MacBook Pro M3 est une Ă©volution en douceur du Pro M2, qui lui-mĂŞme en Ă©tait une pour le M1. Cela n’empĂŞche pas l’ordinateur portable d’Apple de proposer un beau gain de performance dans un Ă©crin un peu diffĂ©rent avec ce nouveau modèle. Son prix est un peu plus doux chez E.Leclerc en ce moment puisqu’il est proposĂ© avec un peu moins de 250 euros de rĂ©duction sur son prix d’origine.

Ce qu’il faut retenir du MacBook Pro 14 M3 2023

Un Ă©cran de 14 pouces plus lumineux

La puissance de la puce M3

Silencieux et une très bonne autonomie

LancĂ© Ă 1 999 euros, le MacBook Pro 14 M3 2023 s’affiche Ă prix rĂ©duit sur le site E.eclerc : 1 759 euros. C’est le meilleur prix du moment pour cette configuration.

Le mĂŞme design, mais des finitions toujours parfaites

Comme l’annĂ©e dernière, peu de changement sont Ă observer sur le châssis (enfin, un seul) et toutes les Ă©volutions concernent les entrailles de la machine. On reste donc sur le mĂŞme châssis en aluminium arborĂ© par les MacBook Pro depuis le M1, avec les mĂŞmes lignes ainsi que les mĂŞmes lĂ©gères bordures autour de l’écran. On a tout de mĂŞme droit Ă un nouveau coloris, le fameux « Noir sidĂ©ral » qui donne davantage vers une esthĂ©tique plus foncĂ©e que les Macbook M2.

Côté écran, on a le droit à la dalle Liquid Retina XDR de 14,2 pouces qui a déjà fait ses preuves. Celle-ci embarque la même définition que le modèle M2 sur la même taille : 3 024 x 1 964 pixels avec la fonction ProMotion qui peut faire monter la fréquence de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Tous les contenus HDR sont retranscrits avec une précision parfaite et la justesse colorimétrique est toujours au top.

Des performances en hausse, y compris en jeu

Vu que le reste de ce MacBook change assez peu, Apple a vraiment insistĂ© sur les performances de sa nouvelle puce M3 encore cette annĂ©e. GravĂ©e en 3 nm pour une densitĂ© de transistors toujours plus grande, cette puce M3 Max embarque 16 cĹ“urs CPU (12 cĹ“urs performance et 4 cĹ“urs Ă©conomes) et pas moins de 40 cĹ“urs GPU. La puce M3 accompagnĂ©e de 8 Go de RAM et 512 Go de SSD. Autant dire qu’avec cette configuration, le laptop est capable de gĂ©rer les tâches les plus exigeantes, notamment dans les domaines de la crĂ©ation de contenus, du design graphique et du dĂ©veloppement logiciel. Le tout sans aucun ralentissement, et sans surchauffe de la machine, qui reste tout Ă fait silencieuse.

Le gaming est aussi de mise sur cette série 2023. La puce M3 supporte le ray tracing ainsi que la technologie Dynamic Caching qui promet une optimisation accrue de la mémoire graphique. Une machine puissante capable de lancer le jeu et qui est capable de tenir une grosse journée sur une seule charge. Il est vendu avec un adaptateur secteur USB-C de 70 W pour une recharge rapide et efficace. Quant à la connectique, ce modèle dispose de deux ports Thunderbolt/USB 4, un port HDMI, un lecteur de carte SDXC, une prise casque et un port MagSafe 3.

Si vous souhaitez en savoir plus, voici notre test du MacBook Pro M3 2023 en version Max de 16 pouces.

Si vous souhaitez découvrir les autres ultraportables de la marque à la Pomme, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs MacBook du moment.

