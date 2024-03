Un PC portable de gamer avec une RTX 3070 à ce prix, c’est du jamais vu !

La RTX 3070 reste encore aujourd'hui une très bonne carte graphique, capable de faire tourner les jeux récents triple A sans problème. Aujourd'hui, on peut d'ailler la trouver dans les entrailles d'un laptop Acer Nitro 5 affiché à un prix très rare : 664 euros au lieu de 949 euros chez E.Leclerc.

Qui a dit qu’il était impossible d’acquérir une machine gaming ultra-puissante à un prix défiant toute concurrence ? On en a pourtant la preuve avec l’Acer Nitro 5 AN517-41-R2SL, dont la configuration a de quoi plaire aux gamers exigeants : une RTX 3070 (qui vaut encore largement le coup malgré l’arrivée des RTX 4000 l’année dernière), une puce Ryzen 7 5800H ou encore 16 Go de RAM. Et le tout, pour un prix que l’on voit rarement sur le marché : moins de 670 euros.

Les points forts de l’Acer Nitro 5 AN517-41-R2SL

Un écran de 17,3 pouces rafraîchi à 144 Hz

Combo RTX 3070 + Ryzen 7 5800H + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Initialement affiché à 949 euros, l’Acer Nitro 5 AN517-41-R2SL est désormais proposé à 664,30 euros chez E.Leclerc.

Si vous recherchez encore plus de puissance, sachez que l’Acer Nitro 5 AN517-55-54EK avec une RTX 4060 est proposé à 769,30 euros au lieu de 1 099 euros, toujours chez E.Leclerc.

Une configuration qui régale encore

Les principaux atouts de l’Acer Nitro 5 AN517-41-R2SL se trouvent dans ses entrailles. Ce laptop gaming possède en effet une configuration pointue qui vaut encore largement le détour pour faire tourner des jeux gourmands dans les meilleures conditions graphiques. On a d’abord droit à une RTX 3070 qui, si elle fait partie de l’ancienne génération de cartes graphiques de Nvidia (depuis remplacée par les RTX 4000), reste un bon GPU capable de faire tourner sans accroc les derniers jeux AAA avec plusieurs features activées telles que le ray-tracing et le DLSS.

Elle est complétée par une puce Ryzen 7 5800H cadencée à 3,2 GHz et capable d’atteindre une fréquence boost maximale de 4,4 GHz. Cette dernière est aussi épaulée par 16 Go de RAM pour encore plus de rapidité. Un SSD de 512 Go vient rejoindre la partie pour proposer des temps de chargement réduits et des lancements rapides de la machine. Un PC portable bien réactif, en somme.

Un bel écran pour profiter de chaque détail

L’Acer Nitro 5 AN517-41-R2SL embarque par ailleurs un écran IPS Full HD de 17,3 pouces, qui nous fait donc profiter d’images bien détaillées et d’angles de vision larges. On retient surtout le taux de rafraîchissement de 144 Hz, qui garantit une bonne fluidité et une absence totale de flous de mouvements en cas d’action rapide. Le châssis se montre quant à lui plutôt classique, avec toutefois quelques angles bien marqués et typés « gaming », mais retenez que ce laptop pèse tout de même 2,7 kg, un poids qui ne facilitera pas vraiment son transport.

Enfin, côté autonomie, n’espérez pas une endurance extraordinaire. Veillez à garder le chargeur à portée de main, comme il est généralement conseillé avec toutes les machines puissantes et gourmandes en énergie. Côté connectique, on est assez bien servi avec trois ports USB-A, un port USB-C, un port HDMI, un port Ethernet RJ45 et un port jack 3,5 mm.

Si vous souhaitez comparer l’Acer Nitro 5 avec d’autres références que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables gamer du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.