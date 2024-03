Superbe offre du week-end à la Fnac pour ce TV Philips Ambilight de 55 pouces et 120 Hz

Doté de la technologie Ambilight, le TV Philips 55PUS8848 parvient à renforcer l'immersion dans les contenus visionnés. Mais ce n'est pas son seul atout, et son taux de rafraîchissement de 120 Hz devrait en convaincre plus d'un. Ce modèle marque surtout des points avec son prix actuel, qui s'établit à 749,99 euros au lieu de 1 099 euros à la Fnac et chez Darty.

Le TV Philips 55PUS8848 fait partie de la grande famille des modèles dotés de la fameuse technologie Ambilight de la marque. Cette fonctionnalité qu’on ne présente plus permet d’élargir le champ visuel grâce à des barres LED au dos du TV, ce qui offre une meilleure immersion pendant les soirées ciné à la maison. L’Ambilight n’est pas le seul atout de ce téléviseur, qui devrait aussi plaire aux gamers grâce à ses fonctions qui leur sont dédiées. Une référence qui vaut donc largement le détour, d’autant plus qu’on la trouve actuellement à un bon prix grâce à une réduction de 350 euros.

Les points essentiels du TV Philips 55PUS8848

Une dalle 4K de 55 pouces

La fonction Ambilight intégrée

Deux ports HDMI 2.1 + le mode 120 Hz

Auparavant affiché à 1 099 euros, puis réduit à 899,99 euros, le TV Philips 55PUS8848 est actuellement proposé à 749,99 euros à la Fnac et chez Darty. Sachez par ailleurs que les adhérents Fnac ont droit à 10 euros offerts tous les 100 euros avec le code JOURSADH. Le compte fidélité sera automatiquement crédité avec les euros cagnottés.

L’Ambilight pour une immersion maximale

Si l’on dit du TV Philips 55PUS8848 qu’il parvient à offrir une excellente immersion à ses utilisateurs, c’est en très grande partie en raison de la technologie Ambilight dont il est doté. Cette fonction propre aux modèles signés Philips peut ainsi projeter un halo coloré sur trois côtés sur le mur derrière l’écran grâce à un système de barres de LED. Les couleurs projetées s’adaptent au programme diffusé, ce qui permet de donner bien plus de profondeur à la série ou au film visionné. L’immersion est donc maximale, surtout si la pièce est plongée dans le noir.

L’Ambilight ne fait tout de même pas tout et l’écran se doit d’être à la hauteur pour que l’expérience soit réussie. La mission est remplie ici avec cette dalle 4K de 55 pouces encadrée de très fines bordures. Si cette diagonale est tout à fait suffisante pour bien profiter de ses contenus favoris, l’Ambilight pourra tout de même amplifier le champ visuel de l’utilisateur, ce qui n’est pas pour nous déplaire.

Le gaming n’est pas laissé de côté

Le TV Philips 55PUS8848 nous fait aussi profiter d’une compatibilité avec les technologies Dolby Vision, HLG et HDR10+ pour des images encore plus détaillées et contrastées. Le processeur Philips P5 assure de son côté un upscaling de qualité des contenus en 4K. Côté audio, le Dolby Atmos garantit un son vaste et immersif. Le système DTS Play-Fi est aussi intégré et permet de connecter très rapidement des barres de son et des enceintes sans fil compatibles. Et pour ce qui est du système d’exploitation, le TV tourne sous l’OS Google TV, toujours aussi fluide et facile à appréhender. Sans surprise, Google Assistant et Chromecast sont aussi de la partie, et le TV peut aussi fonctionner avec Alexa si vous faites plutôt partie de la team Amazon.

Enfin, le Philips 55PUS8848 possède une fréquence de balayage de 120 Hz et est surtout équipé de deux ports HDMI 2.1, qui autorisent la 4K@120 ips pour les consoles next-gen. De quoi satisfaire les gamers exigeants en quête de fluidité, qui auront aussi accès aux modes ALLM (Auto Low Latency Mode, qui réduit considérablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prévu à cet effet) et VRR (Variable Refresh Rate, qui combat les déchirures d’écran), ainsi qu’à l’AMD FreeSync. Autant de fonctions qui offrent un gameplay suffisamment réactif.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles disposant aussi de la technologie lumineuse embarquée par le TV Philips 55PUS8848, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV Philips Ambilight du moment.

