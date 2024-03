Gigabyte M27Q : prix au plus bas pour cet écran PC performant (27″, QHD, 170 Hz et 0,5 ms)

Les critères à prendre en compte avant d'acquérir un moniteur pour du gaming sont nombreux, et force est de constater que le Gigabyte M27Q en coche plusieurs. Un écran PC gamer efficace et très réactif que Rue du commerce propose en ce moment à 239,90 euros au lieu de 299,90 euros.

Les gamers exigeants et adeptes de sessions de jeu nerveuses sont en droit d’attendre de leur moniteur une excellente réactivité et une fluidité exemplaire. L’écran PC Gigabyte M27Q devrait justement leur convenir avec son taux de rafraîchissement élevé et son temps de réponse très bas. Les petits budgets devraient, eux aussi, être ravis puisque ce modèle est proposé à moins de 240 euros.

Ce qu’offre le moniteur Gigabyte M27Q

Une dalle QHD de 27 pouces

Un taux de rafraîchissement de 170 Hz + un taux de réponse de 0,5 ms

Le système KVM intégré

Initialement affiché à 299,90 euros, le moniteur gaming Gigabyte M27Q est désormais proposé à 239,90 euros chez Rue du Commerce. La dernière fois qu’on a partagé une offre le concernant, il était à 259 euros.

Un écran ergonomique

Le moniteur Gigabyte M27Q est un modèle plutôt massif avec sa dalle de 27 pouces et son socle imposant en Y, qui lui offre avant tout une belle stabilité. On apprécie aussi son ergonomie : sa hauteur peut en effet être ajustée sur 13 cm, tandis que son inclinaison est elle aussi réglable. De quoi permettre à l’utilisateur de choisir un angle de vue personnalisé et parfait pour lui. Côté connectique, l’écran embarque un DisplayPort 1.2, deux ports HDMI 2.0, un port USB-C et deux ports USB 3.0.

La dalle en elle-même bénéficie de la technologie IPS, soit l’assurance d’angles de vision bien larges, ainsi que d’une définition QHD (2560 x 1440 pixels). Notez aussi que l’écran couvre 92 % du spectre DCI-P3, pour un rendu des couleurs vraiment éclatant, et qu’il prend en charge le DisplayHDR 400, qui doit offrir une bonne luminosité et des noirs améliorés.

Une gameplay bien fluide

Là où le Gigabyte M27Q va réellement marquer des points, c’est évidemment au niveau de son taux de rafraîchissement. Celui-ci peut en effet grimper jusqu’à 170 Hz. Les parties pourront donc être très fluides, y compris celles où les combos nerveux s’enchaînent et où la réactivité est indispensable. Ajoutons à cela un taux de réponse de seulement 0,5 ms, qui permet d’éviter tout retard dans les actions de jeu. Un taux d’ailleurs réduit grâce à la technologie SuperSpeed IPS. Pour ne rien gâcher, l’écran est aussi compatible avec AMD FreeSync Premium, qui se charge de résoudre les problèmes de tearing en synchronisant le taux de rafraîchissement de l’écran avec le nombre d’images délivrées par une carte graphique, minimisant ainsi les déchirures d’écran ou les saccades qui perturbent une partie en nous faisant louper des mouvements.

Le Gigabyte M27Q dispose aussi de plusieurs fonctionnalités permettant d’améliorer l’expérience gaming, comme la possibilité de personnaliser la réticule de visée, ou encore le stabilisateur de visée qui réduit le flou de mouvement et offre une meilleure clarté visuelle pour ne pas manquer sa cible. La fonction Black Equalizer permet quant à elle d’améliorer le contraste des zones sombres sans surexposer les zones claires ; pratique pour repérer les ennemis cachés dans un environnement obscur. Enfin, le Gigabyte M27Q intègre la technologie KVM, qui permet de contrôler facilement les contenus de deux ordinateurs différents avec un clavier et une souris. Une bonne manière de gagner en productivité.

Si vous souhaitez comparer l’écran PC Gigabyte M27Q avec d’autres références que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC gamer du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.