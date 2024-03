Beoplay H95 : ce casque audio Bang & Olufsen au sommet du luxe voit son prix chuter de 300 €

Aujourd'hui, on peut se faire plaisir en s'offrant non pas un casque audio haut de gamme, mais un casque audio de luxe ! Bang & Olufsen est la référence en la matière et en ce moment, son casque Beoplay H95 est disponible à 699,99 euros chez la Fnac au lieu de son prix de lancement de 999,99 euros.

Constructeur danois spécialisé dans les équipements audio, Bang & Olufsen est également connu pour son catalogue très haut de gamme comprenant des produits particulièrement luxueux. Avec un prix de lancement de 1 000 euros, son casque Beoplay H95 se démarque de loin des tarifs moyens sur ce marché mais actuellement, il profite d’une réduction conséquente qui le rend un peu plus accessible. Aujourd’hui, le Bang & Olufsen Beoplay H95 affiche une baisse de 300 euros.

Le Bang & Olufsen Beoplay H95 en bref

Matériaux haut de gamme et finitions impressionnantes

Transducteurs de 40 mm en titane

Une autonomie de 38 heures avec ANC

Au lieu de 999,99 euros habituellement, le Bang & Olufsen Beoplay H95 est maintenant disponible en promotion à 699,99 euros chez la Fnac.

Un casque audio qui se hisse au-dessus des autres

Plus qu’un casque audio haut de gamme, le Bang & Olufsen Beoplay H95 est un véritable objet de luxe. Avec sa structure en aluminium ainsi que son bandeau et ses oreillettes en cuir d’agneau, il offre des finitions d’une qualité impressionnante et met en avant un meilleur confort que la plupart des casques audio. Le format circum-aural fait qu’il englobe parfaitement les oreilles pour une bonne isolation passive et puisqu’il est pliable, le Beoplay H95 est aisément transportable dans un sac ou dans son étui de transport.

Le confort passe également par l’ergonomie, et Bang & Olufsen a eu la bonne idée de mêler commandes tactiles et molettes pour accéder aux réglages du casque. À savoir qu’un égaliseur est disponible sur l’application Bang & Olufsen et que le Bluetooth multipoint est aussi de la partie. Pour ce qui est de l’autonomie, le constructeur danois avance une durée de 38 heures avec la réduction de bruit active et de 50 heures sans, ce qui est tout simplement excellent.

D’excellentes prestations sonores, mais pas parfaites

À l’intérieur de chaque oreillette, on retrouve un transducteur en titane de 40 mm avec des aimants en néodyme afin d’obtenir un son précis et riche selon le constructeur danois. Dans la pratique, le Bang & Olufsen Beoplay H95 met particulièrement l’accent sur les graves mais manque d’équilibre sur la plage des aigus qui sont au final plus en retrait. Si l’on souhaite écouter sa musique en filaire, un câble jack 3.5 mm ainsi qu’un adaptateur avion sont fournis dans la boîte.

Enfin, le Bang & Olufsen Beoplay H95 propose une réduction de bruit active d’un bon niveau, particulièrement dans les basses fréquences. Le constructeur danois y a intégré une réduction adaptative qui s’ajuste automatiquement en fonction des bruits environnants. Un mode Ambiant est aussi de la partie, il s’agit d’un mode transparence qui retranscrit les bruits extérieurs à l’aide des micros afin de suivre une conversation sans avoir à retirer le casque. Ces micros sont d’ailleurs compatibles avec les assistants vocaux.

