Le Samsung 980 Pro de 1 To est le n°1 des SSD pour PS5 grâce à cette offre des soldes

Avec un ralentissement de la production de puces NAND, les SSD connaissent actuellement une flambée des prix et cela fait mal après les prix exceptionnellement bas qui ont marqué l'année 2023. Mais cette hausse des prix n'interdit pas les promotions et en ces temps d'inflation, le Samsung 980 Pro se permet le luxe de baisser son prix qui s'établit actuellement à 71,59 euros chez Boulanger, dans sa version de 1 To.

La PlayStation 5 est souvent montrée du doigt pour son espace de stockage limité et surtout plus faible que celui de la Xbox Series X, un défaut que s’est empressé de corriger Sony en ajoutant la possibilité de l’augmenter. Le géant nippon a ensuite conservé le slot prévu à cet effet sur sa PS5 Slim, mais il faut savoir que seuls quelques modèles de SSD NVMe sont compatibles. Le Samsung 980 Pro a l’honneur de cocher toutes les cases, de plus, il est en promotion malgré la hausse des prix.

Ce qu’il faut retenir du Samsung 980 Pro

Un SSD idéal pour étendre le stockage de sa PS5

Un débit de lecture qui grimpe jusqu’à 7 000 Mo/s

Un excellent rapport qualité-prix !

Vendu habituellement à plus de 100 euros, le Samsung 980 Pro (1 To) est maintenant disponible en promotion à 71,59 euros chez Boulanger.

LA référence pour allonger la capacité de sa PS5

Pour rentrer dans une PS5, un SSD NVMe doit essentiellement respecter certaines dimensions, être en interface PCIe 4.0 et profiter de performances au moins équivalentes à celles du SSD d’origine. Le Samsung 980 Pro cochant toutes les cases, il n’y a plus qu’à l’installer dans le slot consacré et pour les personnes qui craignent l’idée de bidouiller leur console, voici un tuto sur toutes les étapes d’installation. L’opération est simple, elle ne demande qu’un tournevis, un peu d’huile de coude et ne porte pas atteinte au sceau de garantie.

Avant d’installer le Samsung 980 Pro dans la PS5, il serait plus sage de l’accompagner d’un dissipateur thermique. Ce composant n’est pas livré avec ce modèle en promotion, mais il est facile d’en trouver un compatible sur un site d’e-commerce moyennant une dizaine d’euros. Sans le dissipateur thermique, le SSD pourrait être amené à brider ses performances en cas de pic de chaleur, ce qui pourrait se traduire par des ralentissements. Avec, le SSD n’a pas besoin d’avoir recours au thermal throttling et ses débits restent stables lors des longues parties.

Un SSD aussi fiable sur PC

Le Samsung 980 Pro convient aussi bien à un PC en se branchant directement à la carte mère. Avec des débits de 7 000 Mo/s en lecture et de 5 000 Mo/s en écriture, il est à l’aise, même dans les configurations haut de gamme dédiées au gaming ou aux travaux graphiques complexes. Les jeux se lancent quasi instantanément et les transferts de fichiers s’effectuent à une vitesse fulgurante. Dans un PC, un dissipateur thermique est dispensable à condition qu’il y ait déjà un très bon système de refroidissement.

Le Samsung 980 Pro peut être un composant indispensable si l’on a une PS5 ou un PC haut de gamme, il jouit de plus d’une assez longue durée de vie. Même si celle-ci n’est que de 600 TBW, ce qui est moins élevé que chez la concurrence, Samsung accompagne son SSD d’une garantie constructeur de cinq ans. Enfin, il est possible d’avoir un œil sur ses fonctions vitales avec le logiciel compagnon Samsung Magician, mais uniquement si on l’utilise dans un PC.

