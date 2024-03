Ce hub USB-C offre de sacrées prestations pour son prix (2x HDMI 2.1, 2x USB-A 3.0, 1x USB-C 3.0)

Voilà un bon plan abordable et vraiment utile avec ce hub USB-C de la marque Ugreen qui dispose de 6 connectiques, dont deux ports HDMI 2.1, et qui coute seulement 30 euros sur Amazon grâce à un coupon de réduction.

La connectique de votre appareil (laptop, tablette, etc.) laisse à désirer ? C’est là que les docks (ou hub) interviennent. Petits et pratiques, ils se branchent sur un des ports USB-C disponible et comblent le manque de connectique. Certains peuvent même s’avérer indispensables si l’on souhaite utiliser un ou deux moniteurs externes. En ce moment, l’un des meilleurs représentants du genre chez Ugreen est actuellement en promotion avec une belle réduction qui ramène son prix à moins de 30 euros avec un coupon.

Ce que propose le hub 6 en 1 de Ugreen

Un hub 6-en-1

Deux ports HDMI (4K Ă 60Â Hz et 8K 30Â Hz)

Un port compatible Power Delivery jusqu’à 85W

Initialement affiché à 49,99 euros, le Revodock Hub USB-C 7 en 1 de Ugreen est désormais proposé à seulement 29,99 euros sur Amazon grâce à un coupon de 40 % à cocher avant de mettre le produit dans le panier.

Une extension naturelle de votre laptop

Le hub USB-C d’Ugreen est un petit objet particulièrement facile Ă transporter avec soi grâce Ă son format compact. Il peut ainsi ĂŞtre glissĂ© dans une pochette d’ordinateur portable sans problème. Son format mini ne l’empĂŞche pourtant pas d’embarquer une tripotĂ©e de ports variĂ©s.

On peut ainsi trouver un port de charge USB-C avec Power Delivery, qui pourra recharger un appareil jusqu’Ă 85W (le hub consomme 15W). Un ordinateur portable puissant peut donc tout Ă fait en profiter. Attention, ce port ne prend pas en charge le transfert de donnĂ©es. Autrement, ce dernier embarque Ă©galement deux ports USB 3.0 pour la transmission de donnĂ©es (5 Gbps), que deux ports HDMI 2.1 qui prennent en charge la 4K60Hz et compatible 8K30Hz. Il y a aussi un autre port USB C 3.0 pour le transfert de donnĂ©es ou pour l’affichage sur un Ă©cran externe pour peu que celui-ci possède un port USB-C en entrĂ©e et compatible avec le protocole DisplayPort Alt mode.

Compatible avec moultes appareils

Le hub USB-C d’Ugreen marque aussi des points grâce Ă sa compatibilitĂ© avec de nombreux appareils, comme les MacBook Pro (de 2016 Ă 2023), les MacBook Air (de 2018 Ă 2023), les iMac, les Dell XPS 13 Ă 17, les Microsoft Surface 8 et 9, ou encore les iPad Pro (2018 Ă 2022), les iPad Air 2020 et 2022 et Mini 2021, les Galaxy Tab S7 Ă S9, le Steam Deck, les Galaxy S24 ou encore les iPhone 15.

Seul dĂ©faut, le hub n’est pas pourvu d’un port Ethernet, il va donc falloir compter exclusivement sur la connexion Wi-Fi de votre appareil pour recevoir le rĂ©seau.

Si vous souhaitez dĂ©couvrir d’autres rĂ©fĂ©rences que nous recommandons les yeux fermĂ©s, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleurs hubs USB-C du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.