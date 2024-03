Ce Chromebook avec Core i3 est moins cher qu’un bon smartphone grâce aux ventes flash d’Amazon

Avec une nouvelle génération de Chromebook, Google propose des laptops deux fois plus puissants qu'auparavant mais toujours aussi abordables. Parfaitement taillés pour la bureautique, ces appareils comme l'Asus Chromebook Plus CX3402 sont tout indiqués pour les petits budgets. Celui-ci profite justement d'une promotion lors des ventes flash du printemps d'Amazon qui fait chuter son prix de 449 euros à seulement 349 euros.

Les Chromebook sont souvent vus comme Ă©tant des laptops limitĂ©s au niveau des performances, mais ils restent avantageux Ă bien des Ă©gards. Plus endurants et silencieux grâce au peu d’Ă©nergie qu’ils consomment, ils sont Ă©galement rĂ©actifs et sĂ©curisĂ©s grâce Ă ChromeOS qui reçoit rĂ©gulièrement des mises Ă jour. Enfin, ils sont Ă un prix plus accessible et sont tout indiquĂ©s pour les Ă©tudiants qui n’ont besoin que de l’essentiel pour un usage bureautique, comme ce modèle signĂ© Asus qui perd 100 euros avec les ventes flash du printemps d’Amazon.

L’Asus Chromebook Plus CX3402 en bref

Une dalle IPS-LCD de 14 pouces en FHD

Propulsé par un Intel Core i3 de 12e génération et 8 Go de RAM

Silencieux et endurant

Au lieu de 449 euros habituellement, l’Asus Chromebook Plus CX3402CBA-PQ0104 est maintenant disponible en promotion Ă 349 euros chez Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres promotions concernant l’Asus Chromebook Plus CX34 (CX3402). Le tableau s’actualise automatiquement.



OĂą acheter L' ASUS Chromebook Plus CX34 (CX3402) au meilleur prix ?

Un laptop dont la simplicité fait la force

Inutile de s’attarder sur le design, le Chromebook Plus CX3402 ne se dĂ©marque pas des autres laptops, on peut seulement retenir que son format de 14 pouces et son poids de 1,44 kg font qu’il est aisĂ© de le ranger et de le transporter dans un sac. CĂ´tĂ© Ă©cran, le constructeur taĂŻwanais l’a dotĂ© de ce qui se fait de plus basique : une dalle IPS-LCD en dĂ©finition Full HD (1 920 x 1 080 pixels). Si certains modèles de cette gamme sont dotĂ©s d’un Ă©cran tactile, cela n’a pas l’air d’ĂŞtre le cas de celui-ci.

L’Asus Chromebook Plus CX3402 fait partie de la nouvelle gĂ©nĂ©ration de Chromebook dĂ©voilĂ©e au deuxième semestre de l’annĂ©e dernière qui se caractĂ©rise par plus de puissance. Preuve en est avec un Intel Core i3-1215U Ă la barre au lieu d’un processeur ARM, ce modèle Ă six cĹ“urs est cadencĂ© Ă 1,2 GHz par dĂ©faut et Ă 4,4 GHz en mode turbo boost, et il est Ă©paulĂ© par 8 Go de RAM. Pour de la bureautique, c’est amplement suffisant pour remplir les tâches avec fluiditĂ©. Pour le stockage, nous avons lĂ un espace de 128 Go.

Avantages et limites de ChromeOS

Ce qui fait tout le sel de ChromeOS, c’est sa simplicitĂ© d’utilisation, et en mĂŞme temps, on a un Ă©cosystème complet avec toutes les applications Google au rendez-vous (Drive, Meet, Agenda, etc…) sans oublier le Google Play Store et son catalogue de milliers d’applications tierces. L’avantage est que la plupart de ces applications sont des webapps et qu’elles peuvent ĂŞtre utilisĂ©es hors-ligne. En revanche, ce système d’exploitation, bien que pratique, est trop dĂ©pendant de Google et cela pourrait parfois poser des problèmes en termes de compatibilitĂ© logicielle.

Un autre ajout intĂ©ressant des dernières gĂ©nĂ©rations de Chromebook est l’interface Material You, Ă l’instar des smartphones sous Pixel Experience, Google propose ici une personnalisation plus poussĂ©e de l’affichage de Chrome. Et avec une dose d’IA, il est possible de faire de la retouche photo avec une gomme magique mais aussi utiliser la gĂ©nĂ©ration d’images pour crĂ©er ses propres fonds d’Ă©cran par exemple. Enfin, niveau autonomie, la firme de Mountain View avance une durĂ©e de 10 heures, ce qui est très correct.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Asus Chromebook Plus CX34 (CX3402).

