Moins de 200 € pour un laptop ? C’est ce que propose Amazon avec ce Chromebook en promotion

D'ordinaire peu estimés à cause de leurs performances limitées, les Chromebooks sont pourtant des laptops très pratiques qui misent sur la transportabilité, l'endurance et un OS simple à utiliser et dénué de virus. Il est idéal pour les jeunes ados, les personnes âgées ou les personnes peu douées en informatique. Et à seulement 199 euros au lieu de 399,99 euros, cet Asus Chromebook est surtout parfait pour les petits budgets !

Il vient un moment ou l’autre dans la vie où on a besoin de son propre PC portable mais les nombreuses références que compte le marché sont souvent coûteuses. Or, certaines personnes n’ont pas les moyens d’investir des centaines d’euros, c’est là que les Chromebooks interviennent. Pour un budget moyen entre 300 et 500 euros, ces laptops proposent des performances limitées à la bureautique et le plus souvent suffisantes pour travailler. Cet Asus Chromebook CM1402C en est un exemple parmi d’autres, à la différence que lui est à moins de 200 euros chez Amazon.

L’Asus Chromebook CM1402C en résumé

Une dalle TN de 14 pouces en Full HD

Les performances du MediaTek MT8183

Une connectique complète avec un châssis très léger

Au lieu de 399,99 euros habituellement, l’Asus Chromebook CM1402C est maintenant disponible en promotion à 199 euros chez Amazon.

Un compagnon qui nous suit partout

L’un des premiers atouts des Chromebooks est leur transportabilité, après tout, ils sont conçus pour être des compagnons de travail et doivent être facilement mobiles pour les trajets quotidiens. Avec une épaisseur de 18 mm et un poids de 1,45 kg, l’Asus Chromebook CM1402C se ferait presque oublier dans un sac, une charnière mobile sur 360° aurait été un véritable plus. Niveau connectique, nous avons un port USB-A, deux ports USB-C, une prise jack 3.5 mm et un lecteur de carte microSD.

Pour ce qui est de l’écran de 14 pouces, il s’agit d’une dalle TN en définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels). La technologie d’affichage TN est la moins prisée, et pour cause, ses angles de vision sont mauvais et la colorimétrie et le rapport de contraste ne sont pas au top. L’accent est mis sur le taux de rafraîchissement et le temps de réponse, mais pour un Chromebook destiné à un usage bureautique ou pour du streaming, ces critères n’ont quasiment aucune importance.

La simplicité comme maître-mot

Pour fonctionner, l’Asus Chromebook CM1402C s’appuie sur un MediaTek MT8183 avec un 8 Go de RAM, un processeur d’entrée de gamme cadencé à 2 GHz et que l’on retrouve uniquement dans des Chromebooks d’Asus, d’Acer ou encore de Lenovo. Comme cela a été dit plus tôt, les Chromebooks ne sont pas des canons de performances et se limitent à un usage bureautique. À la rigueur, il est possible de lancer des jeux disponibles sur le Play Store du Chrome OS.

L’avantage d’une configuration peu performante, c’est qu’elle ne consomme pas beaucoup d’énergie et beaucoup de Chromebooks sont des modèles d’endurance. Avec une batterie à trois cellules de seulement 42 Wh, l’Asus Chromebook CM1402C a une autonomie d’une dizaine d’heures, c’est largement suffisant pour une journée de travail et regarder quelques épisodes d’une série le soir. Enfin, le stockage est assuré par un espace eMMC de 128 Go.

Afin de comparer l’Asus Chromebook CM1402C avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs Chromebooks du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.