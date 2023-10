Asus Zenbook 14 OLED : 600 € de remise sur cet ultrabook haut de gamme avec Ryzen 7

Il est plutôt commun de trouver de l'OLED sur un TV ou un smartphone mais beaucoup moins sur un laptop, une technologie d'affichage peu utilisée sur ce marché puisqu'elle est énergivore et peu encline à la fluidité. Mais des constructeurs comme Asus arrivent à trouver un bon équilibre entre performances, autonomie et magnifique écran OLED 3K et ce Zenbook 14 OLED en promotion à 799,97 euros chez Electro Dépôt en est un bon exemple.

La gamme Zenbook représente le haut de gamme du catalogue d’Asus et depuis quelques années, le constructeur taïwanais a enrichi ses configurations avec un écran Oled haute définition. Parmi ces ultrabooks, on retrouve notamment l’Asus Zenbook 14 OLED (UM3402), un modèle au châssis fin et élégant, à l’écran Oled en définition 3K, équipé d’un processeur puissant, doté d’une bonne endurance, et pour couronner le tout, avec une énorme promotion chez Electro Dépôt.

L’Asus Zenbook 14 OLED (UM3402) en quelques mots

Un écran Oled en définition 3K de toute beauté

Les performances du Ryzen 7-7730U avec 16 Go de RAM

Une bonne journée d’autonomie

Au lieu de 1 399 euros, l’Asus Zenbook 14 OLED (UM3402) est maintenant disponible en promotion à 799,97 euros chez Electro Dépôt.

La magie de l’OLED sur un écran de 14 pouces

Pour ce qui est du design, l’Asus Zenbook 14 OLED n’a rien inventé, il s’en tire avec une conception classique et séduisante et se distingue avec le logo de la marque gravé sur le capot. Ce PC portable peut se fondre dans n’importe quel environnement de travail et est surtout facilement transportable. Avec une épaisseur de 17 mm et un poids de 1,35 kg, il peut trouver grâce aux yeux des étudiants et des travailleurs amenés à le porter à longueur de journée.

La carte maîtresse de cet Asus Zenbook 14 OLED est sans conteste son écran, une dalle Oled en format 16:10, en définition 3K (2 880 x 1 800 pixels) et avec un bon taux de rafraîchissement de 90 Hz, plutôt surprenant pour une dalle avec un affichage aussi chargé. Grâce à l’Oled, ce Zenbook profite d’un rapport de contraste infini avec des noirs parfaits ainsi qu’une colorimétrie couvrant 100 % du spectre DCI-P3. L’écran n’a pas de traitement anti-reflet pour pouvoir profiter pleinement de son éclat, il devrait ainsi convenir à un grand nombre de personnes, particulièrement celles utilisant régulièrement des logiciels pour réaliser des travaux graphiques.

Une configuration polyvalente et basse consommation

L’Asus Zenbook 14 OLED (UM3402) tourne avec un AMD Ryzen 7 7730U, un processeur à huit cœurs cadencé à une fréquence de base de 2 GHz et à 4,5 GHz en mode turbo boost. Il est assisté par 16 Go de RAM et une solution graphique AMD Radeon Vega 8 intégrée au processeur. Cette configuration équilibrée est à la fois assez puissante pour s’adonner à des travaux graphiques et des jeux légers, et pour avoir une autonomie convenable grâce à la basse consommation de ses composants.

En effet, l’autonomie de la batterie de 75 Wh s’élève aux alentours de 8 heures en usage bureautique, ce qui est dans la moyenne des ultrabooks qui tombent généralement à court de jus au bout d’une journée de travail. C’est même un bon score quand on sait que l’OLED est une technologie énergivore. Enfin, la connectique est variée et ne tombe pas dans le piège de la finesse du châssis, on trouve un port USB-A, deux ports USB-C, un port HDMI 2.1, un lecteur de carte microSD et une prise jack 3,5 mm.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Asus Zenbook 14 OLED (UX3402), la configuration dotée d’un processeur Intel Core.

