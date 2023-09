Asus TUF Gaming avec Core i5 + RTX 3050 : le laptop pas cher pour jouer

On pense souvent les PC portables gaming comme des machines onéreuses et c'est surtout le cas s'agissant des configurations embarquant les composants les plus récents. Heureusement, il existe des laptops plus accessibles et même s'il y a de légères concessions sur les performances, ils sont capables de lancer les jeux les plus récents. C'est le cas de cet Asus TUF Gaming F15 avec une RTX 3050 dont le prix passe de 849,99 euros à 699,99 euros chez Cdiscount.

Asus est l’un des acteurs incontournables du marché des PC et des laptops gaming, notamment au travers de sa gamme TUF regroupant des configurations du milieu de gamme. Si certains modèles embarquent les dernières RTX 4000, ceux équipés des RTX 3000 valent encore le coup puisque ces cartes graphiques sont encore assez puissantes pour faire tourner les derniers jeux AAA en Full HD. En ce moment, cet Asus TUF Gaming de 2021 avec une RTX 3050 voit son prix chuter de 150 euros.

L’Asus TUF Gaming F15 (2021) en quelques points

Une RTX 3050 et un Core i5 de 11e génération

Un écran Full HD rafraîchi à 144 Hz

16 Go de RAM et 512 Go de stockage

Au lieu d’un prix barré de 849,99 euros, l’Asus TUF Gaming F15 (2021) est maintenant disponible en promotion à 699,99 euros chez Cdiscount.

Un châssis testé selon des normes militaires

Pour protéger ses composants des aléas du quotidien, l’Asus TUF Gaming a besoin d’un châssis qui réponde à certaines exigences en matière de robustesse. Il se trouve que le constructeur taïwanais s’y applique en faisant subir à son matériel toute une batterie de tests conçus selon des normes militaires, vérifiant sa résistance face aux températures extrêmes, à l’humidité, aux chocs et aux vibrations, etc. Même robuste, cet Asus TUF Gaming F15 n’oublie pas d’être stylé avec son clavier rétroéclairé.

L’écran de 15,6 pouces est une dalle IPS-LCD qui confère de grands angles de vision et qui est en définition Full HD (1920 x 1080 pixels). Le taux de rafraîchissement s’élève à 144 Hz et garantit ainsi une fluidité agréable pour tout type d’usage, que ce soit pour la navigation, le visionnage d’une série ou lancer un jeu multijoueur compétitif. En revanche, le constructeur annonce une couverture du spectre sRGB de seulement 62,5 %, ce qui est vraiment bas comparé à la concurrence.

Des composants pour faire tourner les derniers hits en FHD

Voici la carte maîtresse de cet Asus TUF Gaming F15 : une RTX 3050. Si ça n’a rien d’impressionnant de nos jours, cette carte graphique est toujours capable de lancer les derniers jeux AAA en Full HD, il faut toutefois noter que son TGP s’élève ici à 75 W. Du côté du processeur, nous avons un Intel Core i5-11400H doté de 6 cœurs et capable d’une fréquence d’horloge de 4,5 GHz en mode turbo boost. Il s’accompagne de 16 Go de RAM DDR4 et d’un SSD NVMe PCIe 3.0 de 512 Go.

Pour ce qui est de l’autonomie, cet Asus TUF Gaming F15 embarque une batterie à trois cellules de 48 Wh. Les laptops gaming ne sont généralement pas endurants, mais celui-ci peut s’élever au-dessus de la mêlée grâce à sa configuration peu énergivore. La connectique est quant à elle assez fournie pour permettre un usage polyvalent : port HDMI 2.1, port USB, trois ports USB-A, port RJ45 et prise jack 3.5 mm. Enfin, ce PC portable n’embarque pas d’OS, il faut donc investir dans une licence pour en profiter pleinement.

Afin de comparer l’Asus TUF Gaming F15 (2021) avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs PC portables gamer du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.