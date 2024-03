Les ventes flash d’Amazon font perdre 650 € à ce grand TV Oled Philips de 65″ et Ambilight

Si vous comptiez acheter un téléviseur Oled, Philips propose l’offre parfaite en combinant la technologie Ambilight à son modèle 708/12. En ce moment, sa version 65 pouces passe de 1 999 euros à 1 349 euros sur Amazon.

LG revient souvent comme marque de référence sur les téléviseurs Oled, mais le constructeur Philips en propose aussi et de très bons, comme le 65OLED708/12. Cette référence mise surtout sur sa technologie Ambilight qui vient maximiser l’immersion, et n’oublie pas de prendre en charge de nombreuses normes vidéo, et d’intégrer une connectique HDMI 2.1. Si vous êtes intéressés, sachez qu’à l’occasion des ventes flash de Printemps, Amazon baisse son prix de 650 euros.

Les atouts du Philips 65OLED708/12

La technologie Ambilight sur une dalle de 65 pouces

Oled, 4K, HDR10+, Dolby Vision et Atmos

Des ports HDMI 2.1 pour jouer en 4K@120 Hz

D’abord à 1 999 euros, le téléviseur Philips Ambilight 65OLED708/12 est en ce moment remisée à 1 349 euros pendant les ventes flash d’Amazon.

Un TV Oled avec une immersion plus poussée

Cette référence Philips a droit à des matériaux qualitatifs, dont un cadre en aluminium extrêmement fin. Elle déploie une dalle Oled de 65 pouces, qui promet des noirs profonds, des contrastes infinis, une très bonne luminosité et des couleurs bien vives. Mais là où la firme néerlandaise se démarque, c’est grâce à sa technologie Ambilight sur trois côtés.

Elle fonctionne grâce à des LED intégrées à l’arrière du TV, qui s’illuminent pour s’harmoniser avec l’image affichée sur l’écran ou selon d’autres modes. Avec l’Ambilight, l’ambiance est nettement plus immersive. Quand on y a gouté, il est extrêmement difficile de revenir en arrière, les autres TV paraissant fades à côté. D’après l’un de nos sondages, vous êtes d’ailleurs 60 % à en profiter et à adorer cette fonction.

Une foule de compatibilité, sans oublier l’aspect gaming

Il propose bien sûr une définition 4K, ainsi que les compatibilités HDR10+, Dolby Vision ou encore le Dolby Atmos pour un son vaste et immersif. Pour le traitement des images, le TV Philips s’appuie sur le processeur Philips P5 AI, s’occupant notamment de la mise à l’échelle des contenus non UHD. Cette fonction se montrera efficace pour procurer un très haut niveau de détails pour des émissions, des films et des séries qui ne sont pas adaptées à la meilleure définition. Le téléviseur Philips Ambilight 65OLED708/12 possède aussi de sérieuses aptitudes dans le volet gaming.

En intégrant des ports HDMI 2.1, il est ainsi capable de retransmettre de manière authentique les performances des consoles Xbox Series X et PlayStation 5. De quoi profiter de vos jeux en 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 FPS. Vos gameplay seront fluides avec des images plus nettes, sans latence et sans déchirure d’écran, grâce à la présence du mode ALLM, du VRR et les technologies G-Sync et AMD FreeSync. Enfin, Philips choisi d’inclure Google TV sur son téléviseur. Cet OS permet de naviguer très facilement dans les menus, mais surtout d’avoir accès au catalogue Google Play qui est bien fourni. On peut notamment y retrouver les applications de services de vidéo à la demande comme Netflix, Prime Video ou Disney+. Il intègre nativement la fonctionnalité Chromecast pour diffuser du contenu sur l’écran depuis votre smartphone, tablette ou navigateur Chrome.

