Ce TV 4K de 55 pouces par Panasonic est à un super prix sur Amazon lors des ventes Flash

Pas besoin de faire flamber son budget pour s’offrir un téléviseur 55 pouces de qualité. La preuve avec ce modèle TX-55MX800E de Panasonic qui se négocie à seulement 530 euros sur Amazon pendant les ventes flash du printemps.

Panasonic est un constructeur de TV assez polyvalent et propose dans ses gammes divers types de dalles allant du LED classique Ă l’OLED, dans toutes les tailles et surtout Ă des prix très intĂ©ressants. Pendant les ventes flash du printemps sur Amazon, ce TV LED de 55 pouces est Ă son meilleur prix puisqu’il est possible de se l’offrir pour un peu moins de 530 euros.

Le Panasonic TX-55MX800E en quelques mots

Une dalle LED 4K 60 Hz de 55 pouces

CompatibilitĂ© HDR jusqu’au Dolby Vision

4 ports HDMI 2.0

FireTV OS

LancĂ© Ă 899 euros, Pendant les ventes flash du Printemps d’Amazon, ce Panasonic TX-55MX800E est actuellement affichĂ© Ă 529 euros.

On trouve aussi la version 50 pouces et 43 pouces en promo.

Un TV LED 4K qui fait le job pour pas cher

Pensée pour le côté abordable, la série Panasonic MX800 est équipée d’une dalle LCD classique avec un traitement spécifique par Panasonic animée par le processeur de traitement d’image HCX Processor. Elle supporte les modes HLG, HDR10, HDR10+ et Dolby Vision en Ultra HD, ainsi que le mode d’image Filmmaker et le format audio Dolby Atmos assuré par deux haut-parleurs de 20 watts au total.

Elle fera largement l’affaire dans n’importe quel salon grâce à son cadre fin et son design épuré. Il faudra cependant penser à la poser sur un meuble TV assez large, puisqu’elle est posée sur deux pieds latéraux et non un pied central.

Un TV qui peut tout faire, ou presque

Cette TX-55MX800E propose bien évidemment une définition 4K, ainsi qu’une compatibilité avec Dolby Vision pour des images lumineuses de meilleure qualité si la source est compatible. Pas de système d’upscalling ici cependant, il faudra bien faire attention à ne pas être trop proche de l’écran sous peine de voir les pixels baver en définition plus basse. Ce téléviseur bénéficie d’un mode Jeu qui permet de réduire le temps de retard à l’affichage, mais les 4 entrées HDMI étant en version 2.0, il n’est pas possible de profiter des optimisations pour les jeux des autres modèles.

CĂ´tĂ© son, on a droit Ă une Ă©mulation Dolby Atmos pour un son riche et immersif. Enfin, cĂ´tĂ© système d’exploitation, ce modèle tourne sous l’OS FireTV d’Amazon disposant de la quasi-totalitĂ© des plateformes de SVOD. Cette interface permet de se voir suggĂ©rer les contenus en fonction des programmes regardĂ©s, de tĂ©lĂ©charger des applications et d’avoir un contrĂ´le total Ă la voix, via Alexa. Bien sĂ»r, Google Assistant et Chromecast sont aussi de la partie.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.