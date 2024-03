BoursoBank veut vous gâter ce week-end avec cette prime de 220 € pour l’ouverture d’un compte

À côté de l'évènement de printemps d'Amazon, BoursoBank revient pour un nouveau Pink Week-end avec une prime de 220 euros à la clé et seulement 4 jours pour en profiter.

BoursoBank (ex-Boursorama Banque) a beau avoir changé de nom, la banque en ligne s’est assuré de garder son savoir-faire dans le domaine des banques en lignes en France et se montre toujours généreuse pour attirer de nouveaux clients. En ce moment, la néobanque revient avec une nouvelle prime pour ces futurs nouveaux clients allant jusqu’à 220 euros offerts. Donc, si vous hésitiez encore, c’est le moment, surtout que l’offre ne dure que quelques jours.

Pourquoi ouvrir un compte chez BoursoBank ?

Pas de frais de tenue de compte (si compte actif)

Pas de frais de paiement à l’étranger

Une des meilleures applications bancaires du marché

L’opération Pink Week-End de BoursoBank est de retour pour faire profiter d’une prime de bienvenue de 220 euros pour l’ouverture d’un compte avec un premier versement, suivie d’une mobilité bancaire EasyMove. Cette opération s’adresse aux nouveaux clients qui doivent utiliser le code promo PINK220.

BoursoBank : la valeur sûre des néobanques

BoursoBank (ex boursorama banque) bénéficie de toute l’expérience d’une grande banque française, en l’occurrence la Société Générale. Elle propose tout de même sa propre vision de la banque en ligne avec des tarifs très appréciée. Elle fait partie des moins chères du marché et a de nombreux avantages. À commencer par l’absence de frais de tenue de compte, ou bien ses offres adaptées à chaque budget.

En premier lieu, les tarifs sont très attractifs avec notamment des offres gratuites (Welcome et Ultim) qui ne demandent qu’une seule utilisation de carte au moins une fois par mois pour le rester. Les voyageurs sont également concernés puisque les paiements par carte et les retraits de cash en distributeurs ne disposent d’aucuns frais. De plus, les cartes proposées sont, elles aussi, gratuites en fonction des revenus ou du montant de dépôt initial, qui est par ailleurs obligatoire lors de l’ouverture du compte.

Évidemment, l’offre la plus intéressante est l’offre Ultim Metal qui pour 9,90 euros par mois propose le niveau d’assurance VISA le plus élevé ainsi que des plafonds de retraits et de paiement bien plus avantageux.

L’application qui devient votre conseiller bancaire

BoursoBank se démarque également avec son application en ligne, l’une des meilleures du marché, pour gérer vos finances sans passer par un conseiller. Cette dernière est très simple d’utilisation et propose l’essentiel comme la possibilité d’afficher ou d’envoyer son RIB, de faire des virements et de monitorer ses dépenses. Il est à noter que ces dernières s’affichent tout de même au bout de 24 heures sur votre compte.

L’un de ses plus grands points forts est qu’elle soit l’une des seules banques en ligne à proposer une compatibilité quasi complète avec les services de paiement en ligne telles que Google Pay, Apple Pay, Paylib et Samsung Pay.

BoursoBank (Boursorama Banque) Télécharger gratuitement

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis sur la banque en ligne BoursoBank.

Comment profiter de l’offre de bienvenue de BoursoBank ?

Avant de commencer, pensez à vous munir d’un justificatif de domicile, le RIB de votre banque actuel, une photocopie de votre fiche d’identité ainsi qu’une fiche de paie. Une fois équipé, vous pourrez commencer à remplir minutieusement le questionnaire avec vos informations personnelles, cela ne prend pas plus de 5 minutes. Avant de valider, pensez également à saisir le code promo PINKV220 afin de valider la prime lors de l’ouverture du compte.

Après ces étapes et quelle que soit la carte choisie, vous recevez une première prime de 70 euros sous forme de virement sur le compte dès son ouverture. Dans un second temps, 80 euros supplémentaires sont offerts pour un premier versement sur votre nouveau Compte Bancaire BoursoBank réalisé concomitamment à l’ouverture du compte :

Une prime de 40€ pour un premier versement compris entre 50€ et 299€

Une prime de 80€ pour un premier versement supérieur ou égal à 300€

Vous bénéficierez de 70 euros de prime pour toute première utilisation du service de mobilité bancaire EasyMove.

Vous pouvez obtenir toutes les informations sur cette offre de bienvenue sur la page officielle de BoursoBank

