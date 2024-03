YouTube Premium est offert pendant 3 mois avec votre abonnement Xbox Game Pass Ultimate

Pour une durée limitée, Xbox et Google se sont associés pour pouvoir faire profiter aux membres Xbox Game Pass Ultimate un accès gratuit de trois mois à YouTube Premium. On vous donne la marche à suivre et les conditions dans cet article.

Ce qu’il y a de pratique avec le Game Pass chez Xbox, c’est que l’abonnement ne vient en général pas seul. Certes, en dehors du catalogue de jeux constamment mis à jour avec souvent des nouveautés et des gros jeux de l’éditeur qui sortent le jour même, Xbox a aussi fait en sorte de conserver des avantages qu’il incluait précédemment dans son Xbox Live Gold.

En ce moment, par exemple, l’un des avantages les plus intéressants concerne YouTube Premium. En effet, en vous abonnant au Xbox Game Pass Ultimate (14,99 euros par mois), vous pouvez bénéficier de 3 mois gratuits à Youtube Premium via un code que vous pouvez demander dans la partie Avantages de l’app Xbox Game Pass sur mobile, via l’app sur PC ou directement sur votre Xbox.

Il faut cependant réunir certaines conditions pour en profiter :

Ne pas avoir déjà été abonné YouTube Premium auparavant ni avoir bénéficié d’une période d’essai au service.

Échanger son code avant le 22 mai 2024

Valider un mode de paiement sur votre compte Google

Une fois le code utilisé sur votre application YouTube et associé à votre compte Google, vous pourrez profiter de YouTube Premium pendant 3 mois. À la fin de cette période, 12,99 euros vous seront facturés, mais vous avez la possibilité d’annuler le renouvellement de la récurrence de paiement à tout moment dans les paramètres de votre compte Google.

Quels sont les avantages de YouTube Premium ?

Autrefois nommé YouTube Red, YouTube Premium est un abonnement haut de gamme qui chapeaute toutes les branches du service de vidéo. Cet abonnement intègre YouTube Music Premium et y ajoute la lecture de vidéo sans publicités sur YouTube (depuis l’application classique ou le navigateur) et le téléchargement de vidéo ou la lecture en arrière-plan depuis l’application classique. Depuis peu, l’abonnement intègre aussi un mode de lecture de vidéo en PiP  (Picture-in-Picture) sur les applications mobiles.

