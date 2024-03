Tout gamer digne de ce nom va vouloir s’arracher cet écran PC Samsung ultra performant grâce à cette offre

Si vous êtes un gros joueur, opter pour un moniteur digne de ce nom est indispensable. La gamme Odyssey de chez Samsung a de quoi plaire, notamment avec ce modèle G5 qui se retrouve à son meilleur prix : 299,99 euros au lieu de 399,99 euros.

La gamme Samsung Odyssey a été pensée pour profiter pleinement de vos sessions gaming et franchement, un moniteur PC de bonne qualité peut faire la différence. Samsung propose le Odyssey G5, un moniteur réactif et bien conçu pour obtenir une meilleure expérience une fois en jeu. C’est en plus une excellente affaire en ce moment puisqu’il est trouvable avec 100 euros de remise sur Amazon.

Le Samsung Odyssey G5 en quelques points

Un écran incurvé de 32 pouces en définition WQHD

Un taux de rafraîchissement ultra-fluide de 165 Hz

compatible AMD FreeSync Premium

Une connectique complète

Au lieu de 399 euros habituellement, le Samsung Odyssey G5 (G55A) est maintenant disponible en promotion à 299 euros sur Amazon.

Pour une alternative moins chère, nous pouvons aussi vous conseiller le Philips 32M1C5500VL qui se retrouve à 239,99 euros chez Carrefour, au lieu de 329,99 euros.

Une fiche technique parfaite pour le gaming

Le Samsung Odyssey G5 est un moniteur gaming de 32 pouces présentant une courbure de 1000R et un design futuriste. Ce moniteur est beau et ergonomique puisqu’il est réglable en hauteur, inclinable d’avant en arrière, orientable de droite à gauche, et peut être pivoté en mode portrait. Il est doté d’une dalle VA en définition QHD (2 560 x 1 440 pixels) qui lui confère un rapport de contraste élevé et une belle colorimétrie avec une couverture de 95 % de la gamme DCI-P3. Cet écran prend aussi en charge le format HDR (300cd/㎡) avec une bonne luminosité s’ajustant par ailleurs automatiquement selon l’éclairage de votre environnement.

Ce moniteur fait également un excellent travail au niveau de la fluidité, notamment avec son taux de rafraîchissement de 165 Hz et son temps de réponse d’une milliseconde. Le Samsung Odyssey G6 est de plus doté des technologies Flicker Free et AMD FreeSync Premium qui prévient certains défauts graphiques comme les effets de flou, les saccades et les déchirures. Vous pourrez ainsi jouer dans les meilleures conditions, et ce, peu importe le genre de jeu.

Un OS surprenant pour un écran PC gamer

En plus d’un OS permettant un paramétrage complet de votre expérience en fonction de l’appreil branché, le Samsung Odyssey G5 se targue d’une connectique complète avec un DisplayPort 1.4, un port HDMI 2.1 et un port jack 3.5 mm. Rajoutons enfin la norme VESA 100 x 100 mm, le Samsung Odyssey G6 ne sera pas compliqué à installer à un mur ou à un support d’écran étant donné qu’il ne pèse que 4,80 kg sans le pied.

