Jamais le prix de l’iPhone 14 n’est tombé aussi bas sur Amazon (-30 %)

L’iPhone 14 a beau ne pas être le dernier fleuron de la marque, ce smartphone haut de gamme vaut toujours le coup. Il est d'ailleurs nettement plus recommandable avec 30 % de remise.

Vendu à plus de 1 000 euros à sa sortie, l’Apple iPhone 14 était difficilement recommandable. Pourtant, il a été le smartphone le plus vendu de l’année 2023. Il plaît pour son expérience utilisateur, sa qualité de fabrication, son autonomie épatante et sa puce suffisante pour tous les usages. Alors, quand ce dernier s’affiche avec près de 310 euros de réduction, il devient une excellente affaire.

Les atouts de l’iPhone 14

Un design premium

Une puce performante et une interface très agréable

Une autonomie de deux jours

Lancé à 1 019 euros, puis réduit à 869 euros, l’iPhone 14 d’Apple (128 Go) est actuellement remisé à 711 euros sur Amazon. On le trouve au même prix chez Ubaldi dans le coloris blanc.

Un design inchangé, mais toujours exemplaire

Aucun bouleversement côté design avec l’iPhone 14, ici, Apple continue de proposer un format rectangulaire, avec des bords arrondis en aluminium brossé, et un dos en verre. Pas de nouveauté sur cet aspect, mais on apprécie toujours autant les finitions soignées et élégantes caractéristiques des produits d’Apple. À l’avant, sa dalle Oled Super Retina XDR de 6,1 pouces offre une bonne luminosité et des contrastes infinis. On regrettera tout de même l’absence d’un taux de rafraîchissement à 120 Hz, une caractéristique réservée aux plus premium de la gamme. Ici, on se contentera donc du 60 Hz, ce qui est peu comparé à d’autres smartphones concurrents, vendu bien moins cher.

Côté photo, on a droit à un capteur principal stabilisé de 12 mégapixels et un objectif ouvrant à f/1,5. Cela permet, selon Apple, de rendre le mode nuit deux fois plus rapide et d’améliorer de 49 % les performances en basse luminosité. La caméra selfie a, elle aussi, été corrigée et intègre désormais un autofocus. Dans l’ensemble, l’iPhone 14 s’en sort bien dans des conditions correctes et réussit à proposer un mode nuit plutôt efficace. En revanche, dès qu’il est mis en difficulté, comme en mode portrait, en selfie de nuit ou encore en contrejour, le résultat est un peu décevant.

Une puce qui fonctionne toujours à merveille

À l’intérieur de l’iPhone 14 se trouve la puce A15 Bionic, celle introduite par l’iPhone 13 Pro. La puce assure toujours de bonnes performances : elle permet de faire tourner n’importe quelle application, comme des jeux gourmands, avec une fluidité parfaite. Sorti sous iOS 16, ce modèle est fluide avec une myriade de fonctionnalités, et un bon suivi logiciel. Maintenant sous iOS 17, il devrait prochainement profiter de la mise à jour attendue pour cet automne.

Pour ce qui est de l’autonomie, Apple a mis les bouchées doubles pour proposer une endurance plus satisfaisante que celle des modèles précédents. Cet iPhone est ainsi capable de fonctionner durant deux jours sur une charge sans broncher. Mais petit bémol pour la recharge, elle est (trop) lente.

Plus de détails dans notre test sur l’iPhone 14 d’Apple.

Pour comparer l’iPhone 14 avec les meilleures références actuelles du marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à acheter en 2024.

