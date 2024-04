Les sacoches vélo peuvent être pratiques et élégantes, la preuve avec Belle en Selle

En toile résistante et fabriquées en Europe, les sacoches vélos Belle en Selle ouvrent la possibilité du vélotaf en étant équipé, sans sacrifier le style. Nous avons rencontré la marque à l'occasion du festival Vélo In Paris 2024.

Lorsque l’on veut équiper son vélo électrique ou mécanique pour le quotidien, les sacoches font partie des accessoires indispensables sur le porte-bagages. Elles sont de tailles diverses, mais très souvent de même forme et dans des coloris généralement classiques. Une nouvelle marque veut dépoussiérer ce segment et le styliser : Belle en Selle.

Du style et de la praticité

Cette idée a germé dans l’esprit de Laurence Leprince Branly, que nous avons rencontrée au festival Vélo in Paris 2024. La fondatrice vient du monde de la cosmétique et était une cycliste du quotidien. Mais voyant justement une offre trop conservatrice de sacoches vélo, elle a développé ses propres produits. Après deux ans de conception en compagnie d’une styliste, la Rennaise a lancé Belle en Selle fin 2023.

Les deux premiers modèles n’ont donc rien à voir avec des sacoches vélos Decathlon, Ortlieb ou Vaude. Nommées Étincelle et Citadelle, elles ressemblent d’abord à un sac. Réalisées en toile de tente type British Army combinant polyester et coton – résistante, imperméable, ignifugée – elles sont fabriquées au Portugal. Malgré l’épaisseur, la Belle en Selle Étincelle pèse seulement 1 kg, comprenant les deux sangles et les poignées.

La fermeture est à rabat pliable sur l’avant et l’ouverture est très large pour accéder à tous les objets. De 24 litres, et aux dimensions de 60 x 40 cm, la sacoche vélo est élégante, à accrocher aux principaux porte-bagages, mais sans accroche inférieure.

Deux sacoches, deux ambiances

La sacoche vélo existe en 3 couleurs chacune déclinée en 2 versions, tout comme la Belle en Selle Citadelle. Cette dernière adopte un format carré 40 x 40 cm et n’inclut pas de poche extérieure comme sur l’autre modèle. Elle accueille néanmoins un système de fixation spécifique avec deux bandes et un support métallique.

Ceci permet d’ajouter une seconde sacoche ultérieurement, de l’autre côté du porte-bagages de son vélo. Le textile et les couleurs sont identiques, et bénéficient en outre de liserés réfléchissants sur le côté, comme l’Étincelle.

Ces deux sacoches Belle en Selle Étincelle et Citadelle sont disponibles sur le site officiel. Elles se déploient aussi dans plusieurs revendeurs, en ligne comme Beyond My Bike, et des magasins tels que Je Suis à Vélo. Le prix de l’Étincelle est de 159 euros, et celui de la Citadelle de 149 euros avec fixation.