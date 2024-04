Carrefour rend ce moniteur gaming ultra performant (240 Hz, 0,4 ms) plus intéressant grâce à cette offre

L’Iiyama G-MASTER GB2590HSU-B5 dispose des caractéristiques que l’on attend d’un bon écran. Et, pour ne rien gâcher, il est actuellement en promotion à seulement 199,99 euros contre 249,99 euros habituellement.

Dans une configuration gaming, l’écran occupe une place déterminante. C’est pourquoi le Iiyama G-MASTER GB2590HSU-B5 est idéal. Il propose toutes les caractéristiques que les joueurs et les joueuses cherchent, et particulièrement pour celles et ceux qui s’adonnent aux FPS ou tout autre jeu compétitif qui demande de bons réflexes. Si on le retrouve habituellement aux alentours de 400 euros, vous serez ravi(e)s d’apprendre que cette référence coûte 230 euros de moins.

En quoi cet écran PC Iiyama est un bon allié pour le jeu ?

Pour sa dalle 24,5″ en FHD à 240 Hz

Pour son temps de réponse minime : 0,4 ms

Pour sa technologie AMD FreeSync Premium

Proposé à 249,99 euros, l’écran PC Iiyama G-MASTER GB2590HSU-B5 s’affiche désormais à 199,99 euros sur le site Carrefour.

Un moniteur bien réactif

C’est une qualité rare pour un prix aussi peu élevé, mais le moniteur gaming promet un taux de rafraîchissement de 240 Hz. C’est tout simplement excellent pour profiter d’une fluidité exemplaire lors de vos combos les plus nerveux. Ajoutons à cela un taux de réponse de seulement 0,4 ms qui vous permettra d’éviter tout retard dans vos actions de jeu, surtout lors de parties où la réactivité est primordiale.

L’autre bon point de cet écran PC, c’est bien leur compatibilité avec AMD FreeSync Premium. Cette technologie se chargera de résoudre les problèmes de tearing en synchronisant le taux de rafraîchissement de l’écran avec le nombre d’images délivrées par la carte graphique, minimisant ainsi les déchirures d’écran ou les saccades durant vos parties.

Une dalle FHD efficace

L’écran Iiyama G-MASTER GB2590HSU-B5 se contente du Full HD (1 920 x 1 080 pixels), dont la netteté est suffisante pour beaucoup. Ajoutons à cela de bons angles de vision de 178°, afin de maximiser le confort visuel. L’écran est d’ailleurs encadré de bordures très fines sur trois côtés, ce qui favorise l’immersion. On aurait tout de même aimé avoir un écran plus grand que celui-ci, qui ne mesure que 24,5 pouces.

Enfin, la connectique se compose d’un port HDMI, d’un DisplayPort, deux ports USB et d’une prise casque pour pouvoir connecter d’autres périphériques si nécessaire.

Si vous voulez comparer ce moniteur avec d'autres modèles que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC pour le gaming.

