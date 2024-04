125 € seulement, on a rarement vu une montre connectée Garmin à ce prix

Les montres connectées Garmin ont de nombreux atouts pour plaire aux sportifs et sportives, mais sont généralement coûteuses. Le modèle Forerunner 55 passe aujourd’hui de 200 euros à seulement 125 euros.

Garmin est un acteur essentiel du monde des montres connectées et même si la marque a tendance à monter facilement en gamme, elle décline son offre en plusieurs types de montres, mais toujours avec une grande qualité de fabrication. Par exemple, les Forerunner sont pensées pour tous les amateurs de course à pied et le modèle qui nous intéresse ici est la Forerunner 55, qui profite d’une belle réduction de 37 %.

Pourquoi nous recommandons la Garmin Forerunner 55

Une montre connectée pour les runners

Plusieurs modes d’entraînements différents

GPS, GLONASS et Galileo intégrés

Une bonne autonomie

Au lieu de 199,99 euros habituellement, la Garmin Forerunner 55 (42 mm) est maintenant disponible en promotion à 125,99 euros sur Amazon.

Une montre pour le sport, et rien que pour le sport

La Garmin Forerunner 55 est une montre connectée qui intègre l’un des plus petits écrans de toute la gamme de montres de la marque. Malgré un écran plutôt réduit de 1,04 pouce, qui n’est pas spécialement son point fort. Elle est vendue dans quatre coloris. Le look est très « sportif » et l’écran n’est pas tactile, la navigation se fait via les boutons sur le côté du cadran.

Si la Garmin Forerunner 55 intègre pas moins de 17 profils d’activité comme le vélo, la natation, le Pilates ou encore le Hiit, elle est avant tout idéale pour le running. Côté capteurs, la montre possède un GPS, un accéléromètre, un podomètre, un cardiofréquencemètre… mais pas de capteur SpO2. Si la Forerunner 55 est d’abord pensée pour la course à pied, cette dernière propose tout de même 20 modes d’entraînements différents pour vous aider lors de vos autres activités sportives (dont la natation, car elle est étanche 5 ATM). En la reliant à l’app, vous aurez accès à un excellent suivi sportif.

Un suivi sport & santé à la pointe

Outre ses fonctionnalités tournées vers le sport, la Garmin Forerunner 55 dispose également de plusieurs fonctions permettant de suivre de près sa forme physique et sa santé. La montre peut mesurer le niveau d’énergie du corps, suivre la respiration de l’utilisateur, mesurer la fréquence cardiaque, suivre le niveau de stress et même obtenir un suivi précis du cycle menstruel ou de la grossesse. Autre point positif de cette montre connectée Garmin abordable, elle offre une très belle autonomie de deux semaines et se recharge rapidement.

