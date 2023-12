Adorée des sportifs, le prix de la Garmin Forerunner 255 n’a jamais été aussi bas

Les montres connectées Garmin ont de nombreux atouts pour plaire aux sportifs et sportives. Généralement coûteuse, la Forerunner 255 passe aujourd’hui de 350 euros à 259 euros.

Garmin sait y faire avec ses wearables. La marque propose des montres complètes pour garder la forme au quotidien grâce à de moult capteurs et des mesures précises. La Forerunner 255 est une excellente référence, que nous avons adoré tester, et qui se trouve bien moins chère grâce à cette offre sur Amazon.

Ce qu’on apprécie de la Garmin Forerunner 255

Le GPS et le cardiofréquencemètre ultra précis

Les modes entraînement complets et gratuits

L’autonomie de plus d’une semaine

Lancée à 350 euros, la Garmin Forerunner 255 se trouve aujourd’hui en promotion à 259,99 euros sur Amazon (UK).

Pourquoi choisir la Forerunner 255 de Garmin ?

La Forerunner 255 de Garmin est une montre sportive au format très classique, mais dont les finitions restent soignées. Légère, elle fait preuve d’une grande robustesse avec son verre Gorilla Glass 3 et sa certification d’étanchéité 5 ATM. Son écran (non tactile) de 1,3 pouce utilise la technologie MIP transflective avec traitement anti-reflet qui permet de rendre l’écran parfaitement visible en plein soleil. Lorsqu’il fait sombre, c’est un rétroéclairage qui prend le relais. Le mode always-on est de la partie tout comme le mode « Ne pas déranger » dont vous pouvez définir les horaires.

Elle convient parfaitement à utilisation sportive, notamment pour la course à pied. Avec son GPS et son suivi GNSS avec option multibande (compatible GPS, Galileo, Glonass et Beidou), la montre offre un tracé le plus précis possible. Même chose pour le cardiofréquencemètre qui se révèle lui aussi particulièrement précis et envoie même des alertes si votre cœur bat trop vite. Du côté de la santé, les fonctions comme le suivi du sommeil, l’estimation de l’âge physique, le suivi du stress ou et de votre hydratation sont de la partie. Enfin, l’autonomie est à saluer. Elle a pu tenir un peu plus de 9 jours en utilisant le GPS et le suivi en continu de la fréquence cardiaque et de la SpO2.

Plus de détails dans notre test sur la Garmin Forerunner 255.

