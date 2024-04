Les French Days veulent vous remettre au sport avec ce pack Samsung Galaxy à moins de 200 €

Si certains attendent les French Days pour s'offrir un nouveau smartphone ou des composants à prix réduit pour monter leur PC, d'autres préfèrent jeter leur dévolu sur les équipements sportifs connectés comme cette Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Celle-ci est disponible dans ce pack avec une paire de Galaxy Buds FE est en promotion à seulement 199 euros chez Boulanger !

Avec les beaux jours qui reviennent, on peut être tenté de remettre son jogging et ses baskets pour courir quelques kilomètres, et pour celles et ceux qui auraient besoin d’une motivation supplémentaire, les French Days ont la solution. Jusqu’à ce soir seulement, il est possible d’acquérir ce pack sportif Samsung Galaxy à un très bon prix, sachant qu’il renferme une montre connectée Samsung Galaxy Watch 5 Pro et des écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds FE. Chez Boulanger, le tout revient à seulement 199 euros !

Que propose ce pack sportif Samsung Galaxy ?

La Samsung Galaxy Watch 5 Pro, une smartwatch sportive efficace

Les Samsung Galaxy Buds FE, des écouteurs pas chers et sans compromis

Le combo parfait pour commencer à travailler son summer body

Au lieu d’un total de 568 euros, l’ensemble Samsung Galaxy Watch 5 Pro + Samsung Galaxy Buds FE est maintenant disponible dans ce pack en promotion à 199 euros chez Boulanger avec cette offre de remboursement de 100 euros valable jusqu’aujourd’hui, le 30 avril 2024.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro : l’équilibre parfait

Quand bien même la gamme des Galaxy Watch 7 est déjà en préparation pour une sortie probable cet été, la Samsung Galaxy Watch 5 Pro a encore de sacrés arguments. Elle se dote d’abord d’un design plus original que les autres smartwatches haut de gamme du constructeur sud-coréen avec un écran AMOLED concave. On peut l’emmener partout avec soi, même à la piscine, et pendant longtemps grâce à une certification IP68 et à une batterie de 590 mAh lui permettant d’avoir une autonomie de 80 heures selon Samsung.

La Samsung Galaxy Watch 5 Pro représente l’équilibre parfait entre les montres sportives et celles plus lifestyle. Grâce à une foule de capteurs comme un impédancemètre bioélectrique et un électrocardiogramme, elle est capable de prendre nombre de mesures de santé et de suivre son propriétaire dans près d’une centaine de disciplines sportives. On peut regretter que le GPS soit un poil capricieux et que certaines fonctionnalités soient réservées aux smartphones Samsung, mais la Galaxy Watch 5 Pro est sans conteste une très bonne montre connectée.

Samsung Galaxy Buds FE : des écouteurs très endurants

Samsung a récemment investi le marché des écouteurs sans fil à moins de 100 euros avec les Galaxy Buds FE, des écouteurs légers, confortables et qui tiennent bien en place. On peut toutefois regretter que leur certification IPX2 ne soit pas la mieux adaptée dans un cadre sportif, au mieux, ils ne résistent qu’aux éclaboussures. Les Galaxy Buds FE se rattrapent quand même pour ce qui est de l’autonomie, le constructeur sud-coréen annonce une durée maximale de 8h30 par charge, c’est-à-dire sans l’ANC.

Pour ce qui est de la partie audio, pas de haute résolution au programme mais les Samsung Galaxy Buds FE restent capables d’envoyer un son riche et profond grâce à une mise en avant des basses. Les médiums sont clairs avec une bonne restitution des voix, mais les aigus sont trop en retrait. Quant à la réduction de bruit active, elle est plutôt de bonne facture et c’est surprenant de la part d’écouteurs à moins de 100 euros. Les fréquences dans les graves sont bien gommées mais le résultat est plus inégal s’agissant des fréquences aigües.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Samsung Galaxy Watch 5 Pro.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur les Samsung Galaxy Buds FE.

