Grâce au Prime Day, avoir une montre Garmin ne coûte pas plus de 130 €

La montre connectée Garmin Forerunner 55 est un modèle abordable qui conviendra particulièrement aux runners, notamment les débutants. À l'occasion du Prime Day d'Amazon, cette référence est encore moins chère que d'habitude puisqu'elle est proposée à seulement 129 euros au lieu de 199 euros.

Parmi la myriade de montres connectées conçues par Garmin, on trouve notamment celles appartenant à la gamme Forerunner, adaptée aux runners et aux amateurs de triathlon. L’un des modèles les moins chers de la série, la Garmin Forerunner 55, propose par exemple des plans d’entraînements pour se préparer à des marathons, et embarque une batterie de capteurs pour surveiller la forme physique de son utilisateur. Si la Garmin Forerunner 55 a été lancée à un prix très contenu, elle est encore moins chère actuellement pendant le Prime Day d’Amazon grâce à une réduction de 70 euros.

Les points essentiels de la Garmin Forerunner 55

Une montre connectée pour les runners

Plusieurs modes d’entraînements différents

GPS, GLONASS et Galileo intégrés

Une bonne autonomie

Lancée à 199 euros, puis récemment proposée à environ 170 euros, la Garmin Forerunner 55 est actuellement affichée à 129 euros sur Amazon pour les membres Prime.

Une petite montre pratique pour le running

La Garmin Forerunner 55 est une montre connectée qui intègre l’un des plus petits écrans de toute la gamme de montres de la marque. Son boîtier de 42 mm embarque un écran de 1,04 pouce (soit 26 mm de diamètre), ce qui lui permet de se faire plutôt légère et discrète sur le poignet. Un format compact qui s’avère particulièrement pratique durant les activités sportives.

Si la Garmin Forerunner 55 intègre pas moins de 17 profils d’activité comme le vélo, la natation, le Pilates ou encore le Hiit, elle est avant tout idéale pour le running. Elle peut ainsi vous proposer des plans d’entraînement pour vous préparer à un marathon, vous aider à améliorer votre technique de course en surveillant votre cadence et embarque même un outil « prédicteur de course » qui aide à atteindre des objectifs de course en se basant sur la condition physique de l’utilisateur. La montre est par ailleurs équipée d’un GPS, du GLONASS et du Galileo. La fonctionnalité PacePro est aussi de la partie et vous indique en temps réel l’allure à tenir lors d’une course pour atteindre un objectif.

Un suivi santé efficace et une bonne autonomie

Outre ses fonctionnalités tournées vers le sport, la Garmin Forerunner 55 dispose également de plusieurs fonctions permettant de suivre de près sa forme physique et sa santé. La montre peut mesurer le niveau d’énergie du corps, suivre la respiration de l’utilisateur, mesurer la fréquence cardiaque, suivre le niveau de stress et même obtenir un suivi précis du cycle menstruel ou de la grossesse.

Enfin, côté autonomie, la marque promet une utilisation pouvant aller jusqu’à deux semaines sur une seule charge. En mode GPS, la montre peut fonctionner durant 20 heures.

Qu’est-ce que sont les Jours Flash Amazon Prime ?

On l’a déjà vu au début de l’année avec les ventes flash du printemps, Amazon souhaite réitérer l’expérience de façon automnale en ce mois d’octobre avec ce nouvel événement intitulé Jours Flash Amazon Prime, qui se déroule du 10 au 11 octobre 2023. Ne vous y méprenez pas, c’est exactement comme le Prime Day, ce qui veut dire que les offres sont exclusivement réservées aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs des Jours Flash, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Les meilleures promotions des Jours Flash Amazon Prime

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Jours Flash Amazon Prime.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.