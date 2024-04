La Fnac et Darty font perdre 100 € à cet écran PC gamer complet (27″, QHD, 170 Hz, 1 ms)

Pour pouvoir enchaîner les parties de jeu qui demandent une grande réactivité, mieux vaut opter pour un écran PC suffisamment fluide. Avec sa dalle QHD rafraîchie à 170 Hz et dotée d'un taux de réponse très réduit, le moniteur MSI G272QPF a de quoi plaire, d'autant plus que son prix passe de 329,99 euros à 229,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Un bon écran PC dédié au gaming se doit de proposer un taux de rafraîchissement suffisamment élevé, un taux de réponse très bas et une bonne qualité d’image pour mettre en évidence chaque détail dans le jeu. Le moniteur MSI G272QPF coche justement toutes ces cases. Un modèle très complet qui devrait ravir aux joueurs en quête de réactivité, et que l’on trouve surtout à moins de 230 euros actuellement.

Les points forts du moniteur MSI G272QPF

Une dalle QHD de 27 pouces

Un taux de rafraîchissement de 170 Hz + un taux de réponse de 1 ms

Compatible G-Sync

Initialement proposé à 329,99 euros, le moniteur gaming MSI G272QPF est désormais disponible à 229,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Des images avec moult détails

Un bon moniteur gaming doit avant tout être ergonomique pour que le joueur puisse jouer très confortablement. Le modèle MSI G272QPF peut justement s’adapter à chaque utilisateur puisqu’il est possible de régler la hauteur et l’inclinaison de son écran. Et ce n’est pas tout : on peut aussi faire pivoter l’écran pour le placer en position verticale plutôt qu’horizontale. Autrement, ce moniteur gaming est soutenu par un pied visiblement solide, mais on peut aussi s’en débarrasser pour fixer l’écran au mur si besoin.

Concernant l’écran plus précisément, le MSI G272QPF nous offre une grande dalle IPS de 27 pouces qui bénéficie d’une définition QHD (2 560 x 1 440 pixels), soit l’assurance de profiter d’une excellente qualité d’image. C’est d’ailleurs le minimum pour une dalle de cette taille, donc le contrat est rempli. La technologie d’affichage IPS promet quant à elle de bons angles de vision, une donnée que beaucoup de joueurs recherchent et attendent.

Une fluidité très agréable

Mais ce que les joueuses et joueurs espèrent voir sur un écran PC, c’est avant tout un taux de rafraîchissement suffisamment élevé. Le MSI G272QPF propose justement une dalle rafraîchie à 170 Hz, un taux qui garantit une excellente fluidité lors des actions de jeu. Les flous de mouvement ou les lenteurs n’auront pas leur place ici, et les amateurs de FPS en quête de réactivité durant les actions qui s’enchaînent rapidement seront comblés. Pour encore plus de réactivité, l’écran offre aussi un taux de réponse de seulement 1 ms.

Le moniteur est aussi compatible avec la technologie Nvidia G-Sync, qui permet de lutter contre les problèmes de tearing, ou déchirure d’écran, et de limiter les saccades. Enfin, concernant sa connectique, l’écran PC est équipé de 2 ports HDMI, d’un DisplayPort et d’une prise casque audio.

