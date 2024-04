Xiaomi Redmi Buds 5 : moins de 30 € pour ces écouteurs avec ANC et Bluetooth multipoint

Avec ses nouvelles paires d'écouteurs sans fil lancés pour moins d'un billet orange, Xiaomi compte bien bousculer le marché en proposant des modèles quasi-premium vendus pour trois fois moins chers. Lancés à 49,99 euros, les Xiaomi Redmi Buds 5 ont l'audace de proposer des caractéristiques haut de gamme comme le Bluetooth multipoint et l'ANC, de plus, ils sont en promotion à seulement 29,82 euros chez AliExpress.

En plus des nouveaux smartphones de sa gamme Redmi, Xiaomi n’a pas oublié de renouveler son catalogue d’écouteurs sans fil pas chers avec l’arrivée des Redmi Buds 5 et Buds 5 Pro. Ce sont les premiers qui nous intéressent ici, plus classiques, mais partageant bien des points communs avec leur grand frère Pro, comme la réduction de bruit active, le Bluetooth multipoint et une longue autonomie. En ce moment, ces Xiaomi Redmi Buds 5 sont disponibles pour moins de 30 euros.

Les atouts des Xiaomi Redmi Buds 5

Des écouteurs certifiés IP54

Une réduction de bruit active jusqu’à -46 dB

Une autonomie maximale de 40 heures

Au lieu de 49,99 euros sur le site officiel de la marque, les Xiaomi Redmi Buds 5 sont maintenant disponibles en promotion à seulement 29,82 euros chez AliExpress.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant les Xiaomi Redmi Buds 5. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Xiaomi Redmi Buds 5 au meilleur prix ?

Les derniers écouteurs à moins de 50 € de Xiaomi

En même temps que les Redmi Note 13 et la Redmi Watch 4, Xiaomi a dévoilé ceci en début d’année, les Redmi Buds 5. De l’extérieur, ces écouteurs sans fil font dans le classique : format intra-auriculaire, tige de maintien et design similaire à celui des AirPods. Le constructeur chinois ne change pas la formule et c’est plutôt bon signe, on n’avait jusque-là pas à se plaindre du confort de ses écouteurs. De plus, ils sont certifiés IP54, ce qui les rend imperméables aux éclaboussures, à la transpiration ou à la pluie.

Les Xiaomi Redmi Buds 5 profitent d’une connectivité poussée, non seulement ils prennent en charge la norme Bluetooth 5.3 et les codecs SBC et AAC, mais ils sont également compatibles avec le Bluetooth multipoint. Ceci leur permet de se connecter à deux appareils en même temps, un smartphone et un laptop par exemple. Du côté de l’autonomie, le constructeur chinois avance une durée de 10 heures par charge (de 8 heures avec l’ANC) et un total de 40 heures en comptant les charges du boîtier.

Une fiche technique qui flirte avec le premium

Si les Redmi Buds 5 Pro se payent le luxe d’une configuration acoustique à deux voies, les Redmi Buds 5 se contentent d’un seul haut-parleur par écouteur, mais celui-ci fait tout de même 12,4 mm de diamètre. Cela permet en théorie une excellente restitution dans les fréquences graves et apporte plus de profondeur. Selon Xiaomi, les Redmi Buds 5 sont capables de reproduire une large scène sonore et font preuve d’une excellente dynamique, des affirmations à prouver lors d’un prochain test.

Enfin, si les Xiaomi Redmi Buds 5 sont parmi les écouteurs sans fil vendus au meilleur rapport qualité-prix, c’est parce qu’ils embarquent la réduction de bruit active. Toujours selon le constructeur chinois, celle-ci pourrait atteindre les -46 dB et permettrait ainsi d’atténuer efficacement les basses fréquences, comme dans un métro ou une cabine d’avion. Un mode transparence est aussi de la partie, celui-ci réparti sur trois modes : mode normal, mode « améliorer la voix » et mode « améliorer le son ambiant ».

Afin de comparer les Xiaomi Redmi Buds 5 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écouteurs sans fil pas chers du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.