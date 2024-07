Ce week-end, vous pouvez toucher jusqu’à 220 € de prime avec BoursoBank

BoursoBank est une nouvelle fois de retour avec son Pink Week-End. Celui-ci permet d'obtenir une prime de 220 euros pour l'ouverture d'un compte. On vous explique tout un peu lus bas.

En passant de Boursorama Banque à BoursoBank, la célèbre néobanque en ligne n’oublie pas les bonnes habitudes et continue ses super offres avec le Pink Week-End. Il s’agit d’une opération commerciale régulière permettant aux nouveaux clients de bénéficier d’une prime de bienvenue, en l’occurrence ici, jusqu’à 220 euros.

Pourquoi ouvrir un compte chez BoursoBank est avantageux ?

Zéro frais de tenue de compte, mais sous certaines conditions

Zéro frais de paiement à l’étranger

Une application ergonomique et complète

L’opération Pink Week-End de BoursoBank est de retour pour faire profiter d’une prime de bienvenue de 200 euros pour l’ouverture d’un compte bancaire avec un 1ᵉʳ versement de 300 euros, suivie d’une mobilité bancaire EasyMove. Cette opération s’adresse aux nouveaux clients qui doivent utiliser le code promo PK220. L’offre est valable jusqu’au lundi 15 juillet 2024.

La valeur sûre des néobanques

Boursobank est une filiale du groupe Société Générale. Par conséquent, elle profite d’un réseau bancaire historique ayant fait ses preuves, tout en proposant les produits innovants d’une banque en ligne. On l’apprécie pour être l’une des banques les moins chères de sa catégorie. La carte Welcome par exemple, reste gratuite si vous utilisez votre carte au moins une fois par mois. Petit hic, les retraits à l’étranger comportent des frais contrairement aux offres Ultim et Metal.

Ces deux autres offres sont plus intéressantes, puisqu’elles proposent de meilleurs avantages assurantiels et de meilleures conditions de plafonds, promettent une absence totale de frais à l’étranger sur les paiements et les retraits. Par ailleurs, Boursorama Banque étant une banque en ligne française, elle peut délivrer un IBAN français.

Une application qui fait toute la différence

Pour ouvrir un compte chez Boursorama, cela peut se faire sur sa plateforme web, mais aussi depuis son application disponible sur Android et iOS. Elle se suffit à elle-même et il n’y a pas besoin de passer dans un établissement bancaire pour gérer son argent. Simple d’utilisation, elle propose l’essentiel comme la possibilité d’afficher ou d’envoyer son RIB, de faire des virements et de monitorer ses dépenses. Il est à noter que ces dernières s’affichent tout de même au bout de 24 heures sur votre compte.

Des options de sécurité sont disponibles comme l’ouverture via empreinte digitale ou le blocage du compte via une simple option en cas de perte ou de vol de la carte, ce qui est très pratique. Enfin, la plupart des systèmes de paiement via mobile comme Google Pay, Apple Pay et même Samsung Pay sont bel et bien compris avec les offres de la banque en ligne.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis sur la banque en ligne BoursoBank.

Comment profiter de l’offre de bienvenue de BoursoBank ?

Avant de commencer, pensez à vous munir d’un justificatif de domicile, le RIB de votre banque actuel, une photocopie de votre fiche d’identité ainsi qu’une fiche de paie. Une fois équipé, vous pourrez commencer à remplir minutieusement le questionnaire avec vos informations personnelles, cela ne prend pas plus de 5 minutes. Avant de valider, pensez également à saisir le code promo PK220 afin de valider la prime lors de l’ouverture du compte.

