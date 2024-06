La Garmin Vivoactive 5 notée 9/10 dans nos colonnes baisse son prix de 50 €

Taillée pour le sport, la montre connectée Garmin Vivoactive 5 dispose d'une foule de fonctionnalités pratiques et de capteurs pertinents pour surveiller sa santé. Son autre point fort, c'est son prix, qui passe de 299 euros à 249 euros chez Amazon et Cdiscount.

Si elle reprend une grande partie des fonctionnalités de sa grande sœur, la Garmin Venu 3, la montre connectée Garmin Vivoactive 5 se veut bien plus accessible côté prix. Mais ce tarif plus contenu ne l’empêche pas de proposer de nombreux capteurs efficaces pour le sport et la santé, ou encore une autonomie très satisfaisante. Bref, une très bonne montre que l’on a notée 9/10, et qui bénéficie en plus d’une réduction de 50 euros actuellement.

Ce qu’offre la Garmin Vivoactive 5

Un écran OLED lumineux

Des capteurs précis

Une bonne autonomie

Lancée à 299,99 euros, la Garmin Vivoactive 5 est actuellement proposée à 249 euros chez Amazon et Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Garmin Vivoactive 5. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Garmin Vivoactive 5 au meilleur prix ?

Une esthétique sportive et un bel écran

La Garmin Vivoactive 5 est une montre connectée disponible en une seule taille, 42 mm, qui conviendra à toutes les tailles de poignet. Elle adopte avant tout un design sportif, qui se reflète dans son bracelet en silicone, pratique et confortable pendant les entraînements. On regrette toutefois que la marque ait misé sur un boîtier en polymère, qui donne un aspect plastique à l’ensemble, mais on se console avec la lunette moins cheap en aluminium anodisé ainsi qu’avec le verre Corning Gorilla 3 qui protège l’écran.

À propos de cet écran, justement, on a ici droit à une dalle AMOLED (tout comme la Garmin Venu 3) de 1,2 pouce dont la luminosité nous a bien plu, puisqu’elle rend l’écran bien lisible dans toutes les situations. Un mode Always-On est aussi de la partie, de même qu’un mode nuit bien pratique.

Une bonne montre pour surveiller sa forme

La Garmin Vivoactive 5 étant une montre résolument tournée vers le sport, elle embarque une foule de capteurs qui permettent notamment de compter le nombre de pas effectués dans la journée, ou encore de mesurer sa fréquence cardiaque en continu et au repos, sa fréquence respiratoire, le taux d’oxygénation dans le sang (SpO2) ou encore le niveau de stress et la qualité du sommeil de l’utilisateur. Notez toutefois que la montre est dépourvue d’altimètre barométrique et de gyroscope, se contentant donc d’un accéléromètre. Elle ne pourra donc pas compter le nombre d’étages gravis dans la journée. Autrement, la montre intègre plus de 30 sports comme la marche, le vélo, la natation (oui, la montre est étanche à 5 ATM), le yoga ou encore le golf et peut même proposer des programmes d’entraînement avec Garmin Coach. Mention spéciale également pour le mode « fauteuil roulant » compris dans la montre, qui enregistre les poussées au lieu des pas et qui inclut des activités adaptées aux personnes à mobilité réduite.

Les données récoltées par la montre peuvent par ailleurs être accessibles sur l’application Garmin Connect, disponible sur iOS et Android, mais qui sera bien plus lisible et claire sur sa version web. Cette app permet d’ailleurs de personnaliser tous les réglages de la montre, dont le choix des notifications d’applications à recopier sur l’appareil depuis le smartphone. Enfin, côté autonomie, la Vivoactive 5 a tenu quatre jours et demi avant de se décharger complètement, en utilisation peu intensive, avec l’écran toujours allumé et tous les capteurs activés en mesure continue. Un score très convaincant. Notez aussi que la tocante est munie du Bluetooth, de l’ANT+ et du Wi-Fi, mais qu’elle ne pourra pas être utilisée pour passer des appels sans dispositif audio sans fil tiers, puisqu’elle n’est équipée ni de micro ni de haut-parleur.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Garmin Vivoactive 5.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.