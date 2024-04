Un TV QLED 4K de 50 pouces à moins de 400 € ? En voilà un super deal !

Entre sa dalle 4K QLED, ses ports HDMI 2.1 et sa compatibilité avec les meilleurs normes vidéo, le TV TCL 50C725 peut se vanter de présenter une fiche technique plus que complète. Et pour en profiter, nul besoin de se ruiner, puisque ce modèle est actuellement proposé à 376 euros au lieu de 549 euros chez PC Componentes.

TCL met un point d’honneur à proposer des téléviseurs bien calibrés aux tarifs agressifs. Une stratégie gagnante face aux mastodontes que sont Samsung et LG, dont les modèles sont bien souvent hors de prix. Chez TCL, il est possible de dénicher des TV QLED, dotés de ports HDMI 2.1 et compatibles Dolby Vision et HDR10+, à un très bon prix, à l’image du TCL 50C725, que l’on trouve actuellement à moins de 400 euros.

Les points essentiels du TV TCL 50C725

Une dalle QLED 4K de 50 pouces

Compatible Dolby Vision, HDR10, HDR10+, Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1

Au lieu de 549 euros au lancement, le TV TCL 50C725 est en ce moment affiché à 376 euros chez PC Componentes.

Une belle dalle QLED avec moult détails

Avec ses bordures très fines (voire invisibles), sa faible épaisseur et ses pieds discrets situés sur ses deux extrémités, le TV TCL 50C725 ressemble à bien d’autres modèles de la marque chinoise, mais ce n’est clairement pas un défaut. On fait ici face à un téléviseur plutôt élégant, qui n’a pas à rougir face à d’autres références premium bien plus onéreuses. Ce TV propose d’ailleurs un grand nombre de caractéristiques que l’on a davantage l’habitude de voir dans des modèles bien plus haut de gamme, à commencer par cette dalle 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) QLED de très bonne qualité, qui offre de beaux contrastes, une restitution fidèle des couleurs et une bonne luminosité. Le téléviseur bénéficie même de la technologie 4K HDR Pro qui promet, selon la marque, des couleurs encore plus vives et précises.

L’écran promet aussi des compatibilités avec les meilleures normes vidéo, à savoir les Dolby Vision, HLG, HDR10 et HDR10+. De quoi renforcer considérablement la qualité des images diffusées et la précision des détails affichés. Côté son, les haut-parleurs Onkyo et le Dolby Atmos promettent en théorie un son assez riche et immersif.

Un TV adapté au gaming, mais…

Avec ses ports HDMI 2.1, le TV TCL 50C725 peut aussi être utilisé par les joueuses et les joueurs détenteurs d’une console next-gen. Ils pourront par exemple profiter d’une très bonne fluidité en 4K grâce à la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) qui réduit considérablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prévu à cet effet. De quoi profiter d’une belle réactivité en jeu. Toutefois, et c’est bien dommage, la dalle est limitée à un taux de rafraîchissement de 60 Hz, ce qui ne permet pas de profiter du mode 4K@120fps.

Enfin, ce modèle tourne sous Google TV, un système d’exploitation toujours aussi fluide qui assure une navigation facilitée dans l’interface. Les applications phares de streaming seront évidemment de la partie sur le Play Store, tout comme un grand nombre de jeux vidéo. Google Assistant sera évidemment de la partie, de même que la fonction Chromecast, qui permet de diffuser du contenu sur le téléviseur depuis un smartphone ou une tablette, ainsi que Google Duo, la messagerie instantanée vidéo de la firme de Mountain View.

