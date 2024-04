Ray 7.7 : ce scooter électrique 125 cc avec 100 km d’autonomie perd 4 000 € de son prix habituel

Si vous souhaitez investir dans un deux-roues électrique 125 cc avec une grosse autonomie, ce bon plan pourrait bien vous intéresser. En ce moment, le Ray 7.7, passe de 11 990 à 7 990 euros.

Facile à manier et plus écologiques que les modèles thermiques, le scooter électrique est une solution idéale pour circuler en ville de façon confortable. Aujourd’hui, les références sont nombreuses sur le marché, et certaines combinent puissance, autonomie et confort, comme le Ray 7.7. Cet engin 125 cm³ a été testé par nos soins, et a obtenu la note de 7/10. Et avec 4 000 euros de remise, il devient plus recommandable.

Les avantages du Ray 7.7

Un deux roues au design travaillé

Performant, que ce soit en ville ou sur autoroute (125 km/h)

Une bonne autonomie : une centaine de KM

Avec un prix barré à 11 990 euros, le scooter électrique Ray 7.7 se trouve actuellement en promotion à 7 990 euros sur le site go2roues. N’oubliez pas, vous pouvez encore plus faire baisser le prix de ce scooter avec la prime écologique. Certaines régions ou départements apportent également un petit coup de pouce avec des aides cumulatives : n’hésitez pas à vous informer dessus.

Un scooter électrique bien fini, mais qui fait son poids

Le Ray 7.7 est un scooter électrique qui sort du lot avec son nez allongé, la forme arrondie de ses phares avant et arrière, et la forme du carénage. On a de belles finitions sur ce deux-roues, même si certains plastiques semblent fragiles au toucher. Il pèse tout de même son poids avec 165 kg, mais avec ses dimensions de 2050 × 730 × 1106 cm, le Ray 7.7 paraît compact. Il est aussi facile à manier, ce qui s’avère bien pratique en ville, surtout si la circulation est plus dense, et ce, grâce à son petit gabarit et ses rétroviseurs qui ne dépassent presque pas des poignées.

Sa selle relativement courte permet tout de même d’accueillir deux adultes, mais la place sous la selle est en revanche limitée. Elle a tout même le mérite d’être éclairé, la rendant plus visible de nuit. Heureusement, on pourra se consoler par la présence d’un crochet qui permettra de transporter quelques sacs, ainsi que d’une boîte à gant fermée abritant un port USB.

À l’aise en ville que sur voie rapide et endurant

Pour un scooter électrique, le Ray 7.7 n’est pas vraiment silencieux, puisque son moteur produit un léger bourdonnement. Autrement, c’est un régal à conduire. Avec son moteur puissant, il est aussi à l’aise en ville que sur autoroute pour rouler jusqu’à 125 km/h. Les accélérations sont excellentes, puisqu’il ne lui faut que 2,8 secondes pour passer de 0 à 50 km/h, en mode sport bien entendu. Deux autres modes de conduites sont proposés, à savoir City, activé par défaut à chaque démarrage, et Flow, qui désactive le freinage régénératif. D’ailleurs, c’est assez dommage de ne pas pouvoir régler le freinage régénératif qui est malheureusement trop brutal à la conduite. Niveau conduite, le scooter est stable et maniable, et se comporte de manière exemplaire dans les virages, sans que la garde au sol ne pose problème.

Enfin, concernant son autonomie, la marque promet 150 km avec le mode City. Bien entendu, les chiffres peuvent varier, notamment en fonction du mode de conduite. De notre côté, nous avons pu obtenir une centaine de kilomètres en une seule charge en mode mixte. Pour ce qui est de la recharge, la batterie du scooter n’est pas amovible… Il faudra compter 2,5 heures pour une charge complète.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre essai sur le scooter électrique Ray 7.7.

