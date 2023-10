Quand le meilleur scooter électrique (125 cc) de 2022 est plus de 1 000 € moins cher

Testé et approuvé l'année dernière lors de notre test, le scooter électrique Silence S01 Plus cumule les points forts. L'une des seules ombres au tableau ? Son prix de base, très élevé. Heureusement, une promotion permet actuellement de faire passer son prix de 8 290 euros à 7 590 euros sur Go2Roues.

L’Espagnole Silence Mobility est une marque qui compte sur le marché des scooters électriques. Son modèle phare, le S01, avait déjà de sérieux atouts, mais c’est bel et bien sa version haut de gamme et sportive, le S01 Plus, qui a remporté tous les suffrages chez nous. L’année dernière, lors de notre test, il a en effet récolté l’excellente note de 9/10, tant ses performances sont excellentes, sans oublier le confort irréprochable qu’il offre. Il n’est tout de même pas exempte de défauts, à commencer par son prix de lancement, très élevé, même si sa fiche technique peut le justifier. C’est heureusement de l’histoire ancienne pour le moment puisque le Silence S01 Plus bénéficie d’une réduction de plus de 1 000 euros.

Les points forts du Silence S01 Plus

Des finitions soignées

De belles performances

Une batterie à roulettes pratiques

Au lieu de 8 290 euros à son lancement, mais aujourd’hui affiché au prix barré de 8 690 euros, le scooter électrique Silence S01 Plus est désormais proposé à 7 590 euros sur Go2Roues. N’oubliez pas que vous avez droit à des aides de l’État qui permettront de faire encore plus baisser la note finale.

La version classique, le S01, est aussi disponible en promotion : Go2Roues le propose à 6 390 euros au lieu de 7 490 euros.

Des finitions irréprochables et une assise confortable

Pour son scooter électrique Silence S01 Plus, version plus haut de gamme du classique S01, la marque espagnole a opté pour des dimensions similaires (202 x 72,2 x 119 cm) tout en ajoutant des touches plus typées « sportives », comme des liserés rouges autour des jantes. On s’attarde davantage sur la qualité des finitions : la marque a misé sur des matériaux solides et durables, et cela se ressent vraiment.

Le confort n’a pas non plus été négligé, et la selle, très imposante, peut accueillir deux adultes sans souci sans qu’ils ne ressentent de gêne particulière. Une vraie place passager, légèrement surélevée, a même été prévue. L’espace sous la selle est également assez important, puisque l’on peut y glisser deux casques, et même quelques autres affaires. Pour le conducteur, la position de conduite est excellente et un écran bien lisible, même en plein soleil, et qui affiche de nombreuses informations pratiques a été installé. Mention spéciale également pour la présence d’une molette permettant d’ajuster l’éloignement des manettes de freins et ainsi éviter des crampes aux doigts, ce qui est plutôt rare sur le marché des scooters.

Des performances qui ne déçoivent pas

Le Silence S01 Plus offre par ailleurs des performances excellentes. Il peut ainsi passer de 0 à 50 km/h en 2,8 secondes et propose trois modes de conduite bien adaptés à chaque situation : Eco, pour des accélérations douces et une vitesse maximale de 70 km/h, City, pour des accélérations modérées idéales pour le périphérique parisien (80 km/h max) et enfin le mode Sport, avec une vitesse maximale de 100 km/h, qui conserve également le freinage régénératif. En parlant de freinage, celui-ci s’avère bien puissant, mais malheureusement, on n’a pas droit à l’ABS ici. Côté confort sur la route, le Silence S01 Plus gère très bien les pavés grâce à ses amortisseurs de qualité et reste très maniable en toute circonstance. Une conduite sans clé est enfin permise grâce à l’application My Silence, qui permet notamment de démarrer et d’ouvrir la selle.

Enfin, côté autonomie, nous avons pu parcourir plus de 100 km sur une seule charge lors de notre test, en alternant entre les différents modes. Pour une recharge complète, comptez 6 à 8 heures. Petit bonus pour la recharge bien silencieuse, d’ailleurs Pour charger cette batterie, une prise C13 standard est suffisante. N’oublions pas de mentionner le véritable atout de cette batterie : son format « trolley ». Elle s’extrait en effet très facilement grâce à son manche télescopique et ses roulettes intégrées. On dirait presque une petite valise.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Silence S01 Plus.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs scooters électriques du moment.

