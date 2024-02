Niu MQI+ Sport : une vente flash fait perdre 600 € à ce scooter électrique idéal pour rouler en ville

Si vous cherchez un deux-roues entré de gamme de qualité, idéal pour rouler en ville, le Niu MQi+ Sport est le scooter électrique idéal. Aujourd'hui, il devient plus intéressant en passant de 2 799 euros à 2 190 euros.

Le marché des deux roues est de plus en plus diversifié et les références sont nombreuses. Si vous avez plutôt un budget limité, et que vos trajets se limitent aux alentours de votre domicile, le Niu MQi Plus Sport est idéal. Il profite d’ailleurs 600 euros de réduction pendant une dizaine de jours seulement.

Les points forts de la Niu MQi Plus Sport

Un scooter électrique sans permis

Limité en vitesse (45 km/h)

Une autonomie satisfaisante pour les petits trajets

Au lieu de 2 799 euros, le Scooter électrique Niu MQi Plus Sport est actuellement en promotion à 2 199 euros sur le site go2roues.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Niu MQi Plus Sport. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Niu MQi Plus Sport au meilleur prix ?

Un joli scooter léger et maniable

Le Niu MQi+ Sport est un scooter électrique équivalent 50 cm³ qui a belle allure. Si son look ne plaira pas à tout le monde, l’engin a le mérite d’avoir un style bien marqué avec une allure sportive, des lignes droites et des angles vifs. Ce modèle profite d’un petit gabarit et son pèse que 72 kg. De ce fait, les manœuvres sont faciles et simples en circulation, notamment en heure de point. L’ergonomie est très bonne, avec les manettes et des boutons facilement accessibles. Quant au cadran principal, il est rétroéclairé.

Le MQi+ Sport est équipé d’un moteur Bosch, d’une puissance de 1.4 kWh, d’un couple maximal de 110 Nm et d’une vitesse de pointe de 45 km/h. Amateurs de vitesse, passez votre chemin, ici, on a deux modes de conduite disponibles : le mode 1 permet de plafonner à 18 km/h, tandis que le mode 2 permet d’aller jusqu’à la vitesse de pointe. Elle est suffisante, pas besoin d’aller plus vite, surtout lorsqu’il s’agit de se faufiler dans les embouteillages. Niveau sécurité, le scooter se conduit bien, et les freins, à base de disques à commande hydraulique à l’avant et à l’arrière, font un bon travail. Le freinage est réactif, voir parfois trop sec.

Conçu pour les petits trajets

La version Plus du MQi Sport est proposée avec une autonomie maximale de 80 km. Elle est évidemment amenée à varier en fonction des conditions météorologiques et du poids de l’utilisateur. Dans des conditions de circulation normales en ville, l’autonomie atteint plutôt les 55 km, ce qui reste convenable pour un engin de ce gabarit.

La batterie amovible quant à elle, pèse 15 kg, se recharge en 7 heures, directement sur le scooter via une prise 220 V domestique, ou chez vous ou au travail grâce au chargeur fourni. À noter, la durée de vie de la batterie, la marque promet environ 60 000 km, soit une dizaine d’années d’utilisations quotidiennes.

Il existe d’autres deux-roues parfaits pour un usage citadin, pour les découvrir, retrouvez notre sélection des meilleurs scooters électriques équivalents 50 cc du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.