Seulement ce dimanche, le récent Xiaomi Redmi Note 13 est à 139 € au lieu de 199 €

Trouver un smartphone pas cher de bonne qualité n'est pas difficile si l'on se dirige vers Xiaomi, valeur sûre sur le segment de l'entrée de gamme avec ses Redmi Note. Aujourd'hui et aujourd'hui seulement, la version 4G du Xiaomi Redmi Note 13 est en promotion chez Rakuten à seulement 139 euros au lieu de 199 euros.

Avec sa gamme Redmi, Xiaomi propose des smartphones d’entrée de gamme à un prix défiant toute concurrence. Le constructeur chinois a remis le couvert en début d’année avec la nouvelle série des Redmi Note 13 et rarement avons-nous vu un smartphone aussi bien fini pour un prix inférieur à 200 euros. Certes, il est presque identique à son prédécesseur et des compromis sont faits pour baisser la facture, il n’empêche qu’il est encore plus intéressant aujourd’hui avec cette baisse de 30 % chez Rakuten.

Ce qu’il faut attendre du Xiaomi Redmi Note 13 4G

Un écran d’excellente facture vu le prix

Les performances satisfaisantes de son Snapdragon 685

Une belle autonomie avec sa batterie de 5 000 mAh

Au lieu de 199,90 euros habituellement, le Xiaomi Redmi Note 13 4G (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 139 euros chez Rakuten avec le code promo RAKUTEN20. Ce code est valable aujourd’hui seulement !

Le meilleur smartphone d’entrée de gamme

On peut voir au premier coup d’œil que Xiaomi renonce à faire preuve d’originalité sur ses smartphones d’entrée de gamme. S’il est bien fini et que la construction est soignée avec en sus une certification IP54, on reste sur un design sobre. L’écran de 6,67 pouces est quant à lui beaucoup plus attrayant puisqu’il s’agit d’une dalle AMOLED en définition Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Pour ce qui est des mesures de luminosité et de colorimétrie, c’est aussi très bon.

Pour la photo, le Xiaomi Redmi Note 13 4G évolue en intégrant cette fois-ci un capteur principal de 108 Mpx (f/1,75), contre un capteur de 50 Mpx pour le Redmi Note 12 4G. Il s’accompagne d’un ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2,2) et d’un capteur macro de 2 Mpx (f/2,4). Une configuration somme toute assez classique où seul le capteur principal est digne d’intérêt. Et encore, malgré une augmentation de la définition, ça ne casse pas trois pattes à un canard. La lumière et les couleurs sont bien gérées, mais les clichés manquent de détails et de précision.

On prend les mêmes et on recommence

Qui dit smartphone d’entrée de gamme dit performances… d’entrée de gamme. Le Xiaomi Redmi Note 13 4G se dote d’un processeur Snapdragon 685, soit le même que celui de son prédécesseur, le Redmi Note 12 4G. Les prestations sont donc logiquement en retrait sur les tâches graphiques, autant dire que lancer Fortnite et Genshin Impact sur ce smartphone n’est pas une partie de plaisir. En revanche, le Redmi Note 13 4G se montre fluide dans un usage basique et MIUI 14 est un plaisir à utiliser.

Enfin, s’il ne brille pas particulièrement par ses performances, le Xiaomi Redmi Note 13 4G se débrouille beaucoup mieux en ce qui concerne l’autonomie. Il embarque une batterie de 5 000 mAh, une capacité assez généreuse pour tenir plus d’une journée. Lors de notre protocole de test ViSer qui simule un usage varié, le Redmi Note 13 4G a tenu 11 heures et 8 minutes. Pour ce qui est de la recharge d’une puissance de seulement 33 W (bon, c’est toujours plus que l’iPhone 15 ou le Galaxy S24…), il faut attendre un peu plus d’une heure pour une charge complète.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Xiaomi Redmi Note 13 4G.

Afin de comparer le Xiaomi Redmi Note 13 4G avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 200 euros du moment.

