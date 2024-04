Darty et la Fnac baissent le prix de la Polar Pacer Pro, une montre connectée qui se veut être le parfait compagnon sportif

Avec ses programmes d'entraînement, ses conseils sportifs et son GPS précis, la montre connectée Polar Pacer Pro est capable de très bien épauler un sportif dans ses activités. Un modèle pertinent que l'on trouve actuellement à 239 euros au lieu de 299 euros chez Darty et à la Fnac.

Il y a deux ans, Polar a lancé sa Pacer Pro, une montre connectée conçue pour offrir un suivi précis des activités sportives. Programmes d’entraînement, tests pour évaluer sa performance sportive, suivi de la récupération physique… Ce modèle se distingue par les données précises et pertinentes qu’elle fournit à son utilisateur. Un bon coach à fixer sur son poignet, donc, et que l’on trouve en plus en réduction en ce moment.

Les points essentiels de la Polar Pacer Pro

Des données sportives détaillées

Un GPS efficace

Une bonne autonomie

Lancée à 299 euros, la montre connectée Polar Pacer Pro est désormais proposée à 239 euros chez Darty et à la Fnac.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Polar Pacer Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Polar Pacer Pro au meilleur prix ?

Un design effilé, mais un écran qui a des limites

La Polar Pacer Pro est une montre connectée qui présente un look plutôt élancé avec son boîtier rond de 45 mm de diamètre. Sa faible épaisseur de 11,5 mm et son poids plume de 41 grammes avec son bracelet la rendent en plus particulièrement discrète et légère sur le poignet, ce qui s’avère bien pratique durant les entraînements, au cours desquels on ne veut ressentir aucune gêne.

Le design de la Polar Pacer Pro n’est toutefois pas dénué de défauts, à commencer par les bordures très larges que l’on trouve entre la lunette et l’écran, lequel est d’ailleurs recouvert d’un Gorilla Glass 3, résistant aux chocs et aux rayures. Au sujet de cet écran, d’ailleurs, notez qu’il n’est pas tactile. Pour naviguer dans les menus, il faudra donc passer par les différents boutons situés sur le boîtier ; une manipulation qui peut dérouter de prime abord, mais on s’y fait très rapidement, heureusement. Pour en dire plus sur cet écran, on a ici droit à une dalle MIP (memory-in-pixel), un affichage à cristaux liquides qui ne nécessite pas de rétroéclairage, puisque c’est la luminosité extérieure qui permet de lire l’écran, et qui est par ailleurs plus économe en énergie. Si son écran est lisible, il n’est pas vraiment précis puisque cette dalle de 1,2 pouce propose une définition de 240 x 240 pixels seulement.

Une montre idéale pour le suivi sportif

La Polar Pacer Pro va marquer bien plus de points sur son suivi de la santé et de l’activité sportive de l’utilisateur. Elle peut tout d’abord mesurer les efforts sur 16 activités différentes, allant de la marche à pied au triathlon en passant par le HIIT, la natation ou encore le cyclisme. Mais la montre se concentre surtout sur la course à pied en extérieur, en proposant notamment un GPS assez précis. Autrement, elle peut aussi effectuer des tests de marche ou de course afin d’évaluer votre performance sportive ou encore votre VO2Max. Un bon moyen d’optimiser ses entraînements grâce aux données récoltées. La montre peut aussi analyser votre sommeil et même vous indiquer si vous êtes aptes à repartir courir ou à reprendre votre activité grâce à l’indice « Nightly Recharge », qui évaluera votre récupération au jour le jour. Côté santé, la Polar Pacer Pro embarque un cardiofréquencemètre très précis, à condition que le bracelet soit suffisamment serré. Toutes les données récoltées sont à retrouver sur l’application Polar Flow, sur laquelle on peut par ailleurs trouver moult conseils.

Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, la Polar Pacer Pro intègre une batterie de 273 mAh. Au cours de notre test, en activant le suivi en continu de la fréquence cardiaque et l’écran always-on, et en ayant fait trois entraînements avec GPS activé, nous avons pu utiliser la montre pendant 5 jours et 19 heures avant qu’elle ne tombe à court de batterie. Un score très correct pour une montre sportive, donc.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Polar Pacer Pro.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.