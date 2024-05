La Fnac et Darty baissent de 100 € le prix du Bose QC Ultra, un casque sans fil anti-bruit de qualité

Le QuietComfort Ultra, le très chouette casque anti-bruit haut de gamme de Bose, accessoire indispensable pour les vacances si vous partez en avion ou en train, est actuellement à très bon prix à la Fnac et chez Darty : 399 euros au lieu de 499 euros.

Si vous ne devez rajouter qu’un objet dans votre valise pour les vacances, c’est bien un casque audio antibruit. Il peut véritablement vous aider à démarrer sereinement votre semaine ou weekend off. Et ça tombe bien, le QuietComfort Ultra de Bose voit son prix chuter à l’approche des congés d’été avec une réduction de 100 euros. Ce n’est pas beau, ça ?

Les atouts du Bose QuietComfort Ultra :

Un confort premium grâce à son design circum-aural qui englobe les oreilles

Une très bonne qualité audio

Une excellente réduction de bruit active

Bluetooth multipoint

Affiché à 499 euros à sa sortie, le Bose QuietComfort Ultra devient plus intéressant, avec un rapport qualité/prix impeccable, grâce à la réduction de 100 euros sur le site de la Fnac. Une offre également disponible sur le site de Darty.

Un grand OUI

Le QuietComfort Ultra fait honneur à la réputation de marque de Bose, avec une qualité sonore qui est au rendez-vous. Le casque sans fil prend en charge plusieurs codecs audio : SBC, AAC, mais également aptX adaptative. Et – Bose oblige –, l’appareil offre une signature sonore résolument tournée vers les basses. De quoi offrir de la profondeur à ses morceaux préférés. Et le QC Ultra se montre parfois un peu trop généreux. Fort heureusement, un petit tour dans l’application liée pour arranger tout ça. Concernant les autres fréquences, le casque ne les oublie pas. Le constructeur a en effet fait en sorte d’avoir des pics de volume dans les hauts médiums et dans les aigus, histoire de faire ressortir les voix et autres instruments.

À cela s’ajoute une réduction de bruit active excellente, accentuée par une mousse d’oreille qui offre une bonne isolation passive. De quoi rendre l’expérience des plus agréables. La capacité antibruit du casque est vraiment bonne avec les bruits graves, de même qu’avec les voix. Il est en revanche moins parfait avec les sons aigus, mais dans l’ensemble, c’est très correct. Porter le Bose QuietComfort Ultra durant de longues heures n’est pas un problème, notamment grâce aux mousses qui offrent un grand confort de port.

Une autonomie impressionnante

Autre point positif sur ce casque : son autonomie. Et dans ce cas-ci, la promesse du constructeur est inférieure à la réalité. Fait plutôt rare. Nous avons en effet mesuré une endurance de 31 heures avec le volume à 70% et la réduction de bruit au maximum lors de notre test, contre 24 heures annoncé par Bose. De quoi assurer durant tous les trajets de la semaine jusqu’au boulot. Et s’il vous faut du rab, 15 minutes de charge suffisent à récupérer jusqu’à 2 heures d’écoute. Comptez deux heures et demie pour un cycle complet.

Enfin, le Bose QuietCombofrt Ultra est compatible avec Bluetooth 5.2, mais surtout la fonctionnalité multipoint. Vous pourrez donc le connecter simultanément à deux appareils. Un aspect qui peut s’avérer très pratique si vous avez l’habitude de jongler entre votre smartphone et votre portable pour écouter de la musique ou pour interagir lors d’une visioconférence.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Bose QuietComfort Ultra.

