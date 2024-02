Le Google Pixel 7 Pro est en cours de déstockage chez la Fnac et Darty, l’occasion d’avoir un excellent photophone à un super prix

Même après un an sa sortie, le Google Pixel 7 Pro reste un excellent choix pour quiconque veut faire de superbes photos avec son téléphone. Aujourd'hui, on le trouve à seulement 499 euros au lieu de 899 euros à sa sortie.

Les nouveaux fleurons de Google sont sortis il y a maintenant quelques mois, et en comparaison de leurs prédécesseurs, les Pixel 8 affichent un prix plus élevé à leur sortie, ce qui leur a valu au passage quelques critiques. C’est donc sans problème que l’on peut vous recommander le Pixel 7 Pro, qui à l’heure actuel profite de 45 % de remise et a encore de beaux restes.

Pourquoi choisir le Google Pixel 7 Pro ?

Pour son design raffiné

Son écran très lumineux

Son Super Res Zoom

Sans oublier l’expérience logicelle Pixel

Lancé à 899 euros dans sa version 128 Go, le Google Pixel 7 Pro est aujourd’hui remisé à 499 euros sur le site de la Fnac ainsi que chez Darty.

Un smartphone qui excelle toujours en photo

Le Google Pixel 7 Pro a beau avoir été remplacé, il reste tout de même parmi les meilleurs photophone du marché. Il se compose d’un capteur principal grand-angle de 50 Mpx (f/1,85), un ultra-grand-angle de 12 Mpx (f/2,2) et un téléobjectif x5 de 48 Mpx (f/3,5). Avec cette configuration, le 7 Pro réussit tous ses clichés grâce au traitement d’images qui fait des merveilles, sans compter le Super Res Zoom. Un zoom utilisant le machine learning pour grimper jusqu’à x30 ou encore Cinematic Blur qui ajoute un flou d’arrière-plan sur les vidéos qui tournent jusqu’en 4K 60 i/s.

Doué en photo, il met en avant un écran Amoled d’une diagonale de 6,7 pouces. Il offre une définition QHD+ (3 120 x 1 440 pixels) avec un taux de rafraîchissement adaptatif allant de 10 à 120 Hz. Si la colorimétrie de l’écran ne tient pas les promesses du constructeur, la luminosité pointe à plus de 1300 cd/m², ce qui est excellent.

Avec des performances moins

À l’intérieur du téléphone, on a droit à la puce Tensor G2. Elle assure, sans broncher, tous les usages du quotidien, avec aucun lag à l’horizon. En revanche, il est loin de pouvoir égaler ses concurrents de l’ultra haut de gamme puisqu’il peine à faire tourner les jeux en 3D dans une qualité des graphismes élevés. On va surtout l’apprécier pour son interface logicielle. Avec la « Pixel Experience », on a droit à une expérience utilisateur, sous Android 14 à présent, particulièrement fluide et très agréable. Google propose également de multiples options pratiques, comme la personnalisation très riche. Par contre, il faudra se contenter de trois mises à jour majeures, contre 7 sur les nouveaux Pixel 8 et 8 Pro.

Pour finir, le Google Pixel 7 Pro s’équipe d’une batterie de 5 000 mAh avec laquelle nous avons mesuré une autonomie d’une journée et demie durant notre test. Atteindre la fin de la deuxième journée devrait être possible grâce à l’ultra économiseur de batterie. Quant à la recharge, ce smartphone accepte une puissance maximale de 23 W et non de 30 W comme l’affirme Google, il lui faut environ deux heures pour récupérer toute son énergie.

Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test sur le Google Pixel 7 Pro.

