La Fnac et Darty baissent déjà le prix de l’Apple MacBook Pro 14 M3 pour les French Days

Vous en avez assez de votre vieux MacBook et le MacBook Pro 14 M3 vous fait de l’œil depuis sa sortie ? Bonne nouvelle, son prix vient de descendre fortement à la Fnac et chez Darty. À l’occasion des French Days, le MacBook Pro 14 M3 passe à 1 799 euros au lieu de 1 999 sur le site officiel d’Apple.

Sans être une révolution, le MacBook Pro M3 présente une jolie évolution par rapport au Pro M2. L’ordinateur portable d’Apple propose en effet un beau gain de performance dans un écrin légèrement revu et corrigé. Une belle bête qui est plus intéressante encore pour le moment du côté de la Fnac et de Darty, grâce à une réduction de 200 euros sur son prix d’origine.

Les points forts du MacBook Pro 14 M3

La puissance de la puce M3

Un écran 14 pouce lumineux

Silencieux et une très bonne autonomie

Au lieu de 1 999 euros habituellement, le MacBook Pro 14 M3 est maintenant disponible en promotion à 1 799 euros chez la Fnac et Darty.

Un design aux parfaites finitions inchangé

On l’a dit, le MacBook Pro 14 M3 est loin d’être révolution, surtout d’un point de vue du design – même si on note l’introduction d’un nouveau coloris, Noir sidéral. Le châssis en aluminium qu’il arbore est le même que celui des MacBook Pro depuis le M1. L’écran est entouré des mêmes lignes et des mêmes bordures. Un design inchangé, mais efficace.

On reste sur l’écran, avec une dalle Liquid Retina XDR de 14,2 pouces dont les preuves ne sont plus à faire. Celle-ci embarque la même définition que le modèle M2 de même taille : 3 024 x 1964 pixels. La fonction ProMotion qui permet de faire monter la fréquence de rafraichissement jusqu’à 120 Hz est une fois de plus de la partie. Enfin, tous les contenus HDR sont retranscrits avec une précision parfaite et la justesse colorimétrique est une fois de plus toujours au top.

Des performances améliorées à tous les niveaux

La vraie évolution du MacBook Pro 14 M3 se trouve bien évidemment dans les entrailles de l’appareil et repose essentiellement sur la dernière puce conçue par Apple à ce jour : la M3, accompagnée de 8 Go de RAM et de 512 Go de SSD. Une configuration qui permet au laptop de gérer les tâches les plus exigeantes, tant dans le domaine de la création de contenus, du design graphique que du développement logiciel. Le tout sans aucun ralentissement, bien sûr, ni surchauffe de la machine qui reste silencieuse.

Mais ce modèle se démarque aussi en jeu puisque la puce M3 supporte le ray tracing et que la firme à la pomme a également ajouté la technologie Dynamic Caching pour optimiser l’utilisation de la mémoire graphique. On se retrouve ainsi avec une machine puissance, capable de lancer des jeux, mais aussi de tenir une grosse journée avec une seule charge. Enfin, le MacBook Pro 14 M3 ne démérite pas d’un point de vue connectique puisqu’il dispose de deux ports Thunderbolt/USB 4, un port HDMI, un lecteur de carte SDXC, une prise casque et un port MagSafe 3.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test du MacBook Pro M3 2023 en version Max de 16 pouces.

