De 1 899 € à 984 € : ça, c’est un super prix pour un TV 4K Qled de 85 pouces

Si vous voulez goûter à du Qled sur une grande diagonale de 215 cm, la marque TCL propose des TV 4K plutôt abordables par rapport à la concurrence. La preuve avec son modèle 85QLED770, qui passe de 1 899 euros à 984 euros.

Si vous recherchiez un téléviseur avec une grande diagonale, vous voilà servi avec cette référence de chez TCL : 85QLED770. Ce modèle déploie une diagonale géante de 85 pouces, et profite de la technologie Qled. Il cumule les bons points, notamment son prix, qui chute fortement grâce à cette réduction totale de 915 euros sur le prix de base.

Le TCL 85QLED770, c’est quoi ?

Un très grand écran Qled de 85 pouces

Compatible 4K, HDR10, HDR10+, Dolby Vision et Atmos

Une smart TV fluide, avec quelques fonctions gaming

Disponible à 1 899 euros à sa sortie, le TCL QLED 85QLED770 est actuellement en promotion à 1 084 euros sur le site Ubaldi, mais avec l’ODR de 100 euros, cet énorme téléviseur chute à seulement 984 euros.

Un TV Qled gigantesque réussi

Le TCL 85QLED770 est plutôt impressionnant en version 85 pouces. Ce téléviseur affiche des bordures fines tout autour de l’écran pour laisser pleinement s’exprimer cette très grande diagonale de 215 centimètres, qui devrait donner l’impression à ses utilisateurs d’être au cinéma. L’immersion est totale avec une telle taille d’écran, et la qualité est aussi au rendez-vous grâce à la technologie Qled qui permet d’afficher des couleurs plus vives et une luminosité bien plus élevée qu’un écran LED classique.

Cette qualité d’affichage est renforcée par la définition 4K qui permettra d’obtenir des détails plus précis et des images plus réalistes. Il a d’autres atouts comme ses compatibilités avec les normes vidéo Dolby Vision, HLG, HDR10 et HDR10+. De quoi renforcer considérablement la qualité des images diffusées et la précision des détails affichés. Côté audio, on peut profiter du Dolby Atmos pour un son riche et enveloppant.

Une bonne smart TV

Le modèle 85QLED770 de TCL profite des fonctionnalités d’une Smart TV. Avec Google TV aux commandes, vous avez une interface fluide et intuitive à utiliser. Cette dernière met d’ailleurs en avant des contenus personnalisés en fonction des goûts de l’utilisateur. Google oblige, on peut aussi opérer des requêtes vocales grâce à Google Assistant, mais pas seulement, puisque Alexa est aussi présente. Bien entendu, il est possible de naviguer vers vos plateformes de streaming favorites et binger sans concession sur Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, etc. Sur le Play Store, vous trouverez tout un tas d’applications, comme un grand nombre de jeux vidéo.

En parlant du gaming, ce téléviseur n’est pas totalement adapté pour les consoles next-gen… Il intègre bien trois ports HDMI 2.1, mais la dalle est bloquée à 50 Hz. Vous serez alors bloqué à 60 images par seconde sur PS5 et Xbox Series X. Le constructeur y intègre tout même la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) qui réduit considérablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prévu à cet effet, ainsi que du mode Game Master, qui fournit plusieurs technologies d’optimisation et d’affichage dédiées au jeu.

Si vous la technologie Oled vous plaît davantage, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures TV Oled du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.