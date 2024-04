Amazon vend au rabais cette microSD SanDisk Extreme 256 Go, idéale pour votre smartphone ou votre GoPro

Que ce soit pour stocker un grand nombre de photos, de vidéos en 4K ou pour booster votre smartphone ou votre Nintendo Switch, la carte microSD SanDisk Extreme de 256 Go est idéale. En ce moment, elle s’affiche à son prix le plus bas sur Amazon, soit 23,99 euros.

SanDisk est une référence incontournable sur le marché des solutions de stockage, et plus particulièrement sur le segment des cartes SD et microSD. Le constructeur américain a dans son catalogue des produits adaptés à toutes les utilisations. Sa gamme Extreme est à l’aise aussi bien pour les photographes que les vidéastes, ou simplement pour stocker des fichiers et lancer des applications ou des jeux plus rapidement. Si vous êtes intéressés, ça tombe bien, sa version 256 Go devient plus intéressante en tombant à moins de 25 euros.

La micro SD SanDisk Extreme en bref

Des vitesses de transfert pouvant grimper jusqu’à 190 Mo/s

Lance rapidement vos applications grâce à sa certification A2

Une capacité de stockage satisfaisante : 256 Go

Affichée au prix barré de 50,99 euros, la carte microSD SanDisk Extreme avec 256 Go est aujourd’hui proposée à seulement 23,99 euros sur Amazon, soit le prix le plus bas jamais constaté sur la plateforme de Jeff Bezos.

En alternative moins chère, on trouve aussi la Samsung Evo Plus (256 Go) à seulement 16,99 euros sur le site de Rakuten.

Une microSD très performante

La carte microSD SanDisk Extreme assure de bonnes performances. En effet, elle offre une vitesse de transfert élevée pouvant aller jusqu’à 190 Mo/s en lecture pour des temps de téléchargement amoindris, et 130 Mo/s en écriture pour prendre des photos et des vidéos plus rapidement, ce qui est légèrement au-dessus des performances d’une microSD classique.

De plus, cette petite carte détient la certification A2. Concrètement, cela permet de disposer de débits minimums suffisants de 10 à 30 Mo/s en lecture comme en écriture, ainsi que 4 000 IOPS/2000 IOPS en lecture séquentielle/écriture. Cette configuration permettra d’assurer de très bonnes performances lors du lancement d’applications.

Elle est douée pour enregistrer en 4K

Le modèle comprend 256 Go pour augmenter le stockage de votre smartphone, tablette, caméra d’action ou drone. D’ailleurs, avec ses classes de vitesse U3 et V30, la SanDisk Extreme est tout à fait adaptée pour les flux d’images en 4K et 60 FPS. Les vidéastes amateurs pourront donc stocker et enregistrer du contenu de haute qualité depuis leurs appareils favoris.

Enfin, la marque prend soin de rendre sa solution de stockage robuste. Elle est résistante face aux chocs, à l’humidité, aux rayons X et aux températures allant de -25 à 85 degrés Celsius fait qu’elle pourra vous suivre partout et même lors de tournages extrêmes.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures cartes microSD pour votre smartphone, tablette, Nintendo Switch, GoPro ou APN.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.