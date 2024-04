L’Apple Watch Ultra en forte promotion sur Amazon fait oublier l’existence d’un deuxième modèle

Pourquoi se ruiner avec l'Apple Watch Ultra 2 quand on peut opter pour sa prédécesseure et quasi-copie conforme, l'Apple Watch Ultra 1, qui est bien moins chère ? En ce moment, cette montre connectée toujours aussi premium est disponible à 683 euros au lieu de 999 euros sur Amazon, soit son prix le plus bas constaté sur la plateforme.

C’est seulement un an après la sortie de l’Apple Watch Ultra que la marque à la Pomme a lancé son héritière, l’Apple Watch Ultra 2. Et malgré quelques nouveautés appréciables, la fiche technique de cette deuxième mouture ressemble fortement à celle de la première Watch Ultra. Alors si vous souhaitez faire des économies, autant miser sur la Watch Ultra première du nom, d’autant plus que son prix baisse aujourd’hui de plus de 300 euros par rapport à son prix de lancement.

Les points forts de l’Apple Watch Ultra

Une montre connectée résistante et étanche

Un écran sublime

Un GPS double fréquence efficace

Une bonne autonomie

Lancée à 999 euros, l’Apple Watch Ultra (avec son boîtier en Titane et sa boucle Alpine Orange) est désormais proposée à 683 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Apple Watch Ultra. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple Watch Ultra 1 au meilleur prix ?

Une grosse montre bien solide

Si pour ses Apple Watch Series et SE, la firme de Cupertino n’opte pas pour des changements radicaux au niveau de leur design année après année, cette stratégie n’a visiblement pas été la même pour la première Apple Watch Ultra. En effet, cette montre connectée massive ne ressemble à aucune autre dans le catalogue d’Apple, en dehors de son héritière. Taillée pour les sportifs assidus, mais avant tout pour les gros poignets, cette smartwatch est déjà bien plus épaisse (1,44 cm) et lourde (61 g) que les autres Apple Watch. Son boîtier imposant de 49 mm n’est par ailleurs pas fait pour tous les poignets. Pour les autres, cette première Apple Watch Ultra promet une solidité à toute épreuve, grâce notamment à un choix de matériaux judicieux : du titane pour le boîtier, du saphir pour le verre. Pour couronner le tout, l’Apple Watch Ultra est certifiée IP6X et peut donc résister à la poussière et, en théorie, à l’eau jusqu’à 100 m, mais selon la marque, elle est en réalité « adaptée à la natation et à la plongée loisir jusqu’à 40 m ».

Concernant son écran, on trouve une dalle LTPO OLED de 1,92 pouce et dont la luminosité peut grimper jusqu’à 2 000 cd/m². De quoi offrir une qualité d’affichage vraiment bluffante. Sur le côté du cadran, on trouve d’ailleurs un nouveau bouton pratique qui sert à activer des contrôles rapides, comme des entraînements. Mais si l’Apple Watch Ultra a été conçue pour les sportifs avant tout, l’omniprésence du tactile peut vraiment compliquer les sessions de sport, surtout lorsqu’on a les mains moites ou qu’il pleut…

Un GPS précis et une foule de capteurs intégrés

Une montre connectée premium digne de ce nom se doit d’embarquer une tripotée de capteurs permettant de surveiller sa forme de manière efficace. L’Apple Watch Ultra coche évidemment cette case. Capteur de taux d’oxygène dans le sang (SpO2), capteur électrique de fréquence cardiaque, capteur de température, altimètre, profondimètre, gyroscope… L’accessoire se montre réellement complet de ce côté-là. L’Apple Watch Ultra intègre aussi un GPS double fréquence (L1 et L5), qui fait preuve d’une précision remarquable. On a même jugé qu’elle arrivait au niveau des montres Garmin, c’est dire. On doit en revanche composer avec l’absence de cartographie intégrée et d’analyse de données enregistrées lors des séances de sport. Un manque qui n’a d’ailleurs pas été corrigé pour la Watch Ultra 2.

Pour finir, côté autonomie, l’Apple Watch Ultra fait bien mieux que les autres tocantes de la marque. Avec une utilisation non sportive, donc sans le mode GNSS, la montre a pu tenir 3 jours et 11 heures. Avec 2h13 de GNSS et sans Always-On, la Watch Ultra est restée allumée 2 jours. Ce sont de bons scores, mais pour une montre de sport, c’est un peu juste. Enfin, pour une recharge complète, comptez 1h25.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Apple Watch Ultra.

Si vous souhaitez découvrir les autres montres connectées de la marque à la Pomme, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures Apple Watch.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.