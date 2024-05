Samsung Galaxy S24 Ultra : le roi des smartphones n’échappe pas aux French Days et baisse encore plus son prix

Pendant les French Days 2024, même le dernier smartphone ultra haut de gamme de Samsung n'a pu échapper à la déferlante de promotions. Très attendu pour sa puissance impressionnante et ses nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle, le Samsung Galaxy S24 Ultra est aussi lancé avec un prix stratosphérique : 1 469 euros dans sa configuration de base. Mais chez Boulanger, il est actuellement disponible à 1 049 euros grâce à plusieurs offres.

Les French Days démarrent en grande pompe cette année puisque le roi des smartphones, le Samsung Galaxy S24 Ultra lui-même, fait l’objet d’une grosse offre. On connaît les capacités impressionnantes de la dernière vedette du constructeur sud-coréen, sa partie intelligence artificielle qui donne le cap à tout le marché des smartphones premium cette année, mais aussi son prix qui frise l’indécence. Aussi cette réduction de plus de 400 euros grâce au cumul de plusieurs offres chez Boulanger est la bienvenue.

Pourquoi choisir le Samsung Galaxy S24 Ultra ?

Un écran ultra-lumineux avec traitement anti-reflets

La puissance d’un Snapdragon 8 Gen 3 dans le ventre

Son appareil photo avec un nouveau téléobjectif x5

Les fonctions Galaxy AI et 7 ans de MAJ Android

Au lieu de 1 469 euros habituellement, le Samsung Galaxy S24 Ultra (256 Go) est maintenant disponible en promotion à 1 049 euros chez Boulanger grâce à une remise de 170 euros, un bonus de 150 euros pour la reprise d’un ancien smartphone et cette offre de remboursement de 100 euros. Enfin, une paire de Samsung Galaxy Buds 2 Pro sont offerts à l’achat.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy S24 Ultra. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy S24 Ultra au meilleur prix ?

L’intelligence artificielle à la barre pour cette génération

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est un véritable bijou de technologie et en tant que roi, il se doit de soigner ses apparences. Aussi son design reprend celui du très apprécié Galaxy S23 Ultra avec un format carré rehaussé cette fois-ci d’un cadre en titane à l’image des derniers iPhone Pro. L’écran reçoit lui aussi quelques changements tels qu’un traitement anti-reflets qui ne l’empêche pas d’être plus lumineux que son prédécesseur, avec un pic de 2 600 cd/m² en mode HDR. Comme avant, la dalle AMOLED est en QHD+ avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz.

Mais ce qui a fait le plus parler de ce Samsung Galaxy S24 Ultra, ce sont les nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle réunies sous le label Galaxy AI : traduction de conversations orales, reformulation de SMS pour adopter un ton amical ou professionnel, retouches photo, Circle to Search, etc… Intéressantes et pratiques dans plusieurs situations, ces fonctions demandent toutefois à être peaufinées, ce qui arrivera sûrement au fil des mises à jour. Pour ce qui est des MAJ justement, Samsung se met au niveau de Google et annonce un suivi logiciel de sept ans !

Les power user ne seront pas déçus

Comme pour le Galaxy S23 Ultra l’année dernière, Samsung ne fait pas dans la dentelle avec sa vitrine technologique pour ce qui est de la puissance. Le Samsung Galaxy S24 Ultra embarque le nec plus ultra des SoC, un Snapdragon 8 Gen 3, ainsi qu’une nouvelle chambre à vapeur deux fois plus grande pour une gestion thermique irréprochable. Dans les usages intensifs et les jeux gourmands, ce smartphone ne se retrouve jamais en difficulté, c’est dire la puissance qu’il peut déployer.

Pour ce qui est de l’appareil photo, le Samsung Galaxy S24 Ultra reprend quasiment la même configuration que son prédécesseur avec un capteur principal grand-angle de 200 Mpx (f/1,7), un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2), un téléobjectif x3 de 10 Mpx (f/2,4) et un nouveau capteur : un téléobjectif x5 de 50 Mpx (f/3,4) mieux apprécié que le téléobjectif x10 du Samsung Galaxy S23 Ultra. Enfin, une batterie de 5 000 mAh assure une réserve d’énergie pour deux journées entières d’utilisation. Dommage que la recharge soit toujours limitée à 45 W.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Samsung Galaxy S24 Ultra.

Pour ne rien rater des French Days 2024

La première édition des French Days pour l’année 2024 se tiendra du mardi 30 avril à partir de 7h jusqu’au mardi 7 mai à 23h59. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Les French Days par marchands :

Les French Days par catégories :

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.