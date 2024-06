La Fnac veut écouler des palettes de Samsung Galaxy S24 avec ce pack en forte promotion

Voici une bonne affaire qui va faire parler d'elle. Le Samsung Galaxy S24, la dernière nouveauté haut de gamme du géant sud-coréen, connaît une énorme baisse de prix grâce au cumul de plusieurs offres chez la Fnac. Il tombe à 599 euros au lieu de 1 039 euros dans ce pack incluant le smartphone, une coque et des écouteurs sans fil. Une autre paire plus premium est même offerte dans le panier.

La sortie des smartphones de la gamme Galaxy S24 de Samsung était aussi attendue que redoutée, c’est que le constructeur sud-coréen joue là sa place de numéro un sur le marché des smartphones. Si on ne se fait pas particulièrement de soucis pour le modèle Ultra, c’est moins le cas pour le Samsung Galaxy S24. Certes, il inaugure les fonctions Galaxy AI basées sur l’intelligence artificielle, mais il est repassé à un processeur Exynos sur le marché européen. En ce moment, il est possible d’obtenir ce récent smartphone premium dans un pack avec plus de 400 euros de réduction.

Ce qu’il faut retenir du Samsung Galaxy S24

Un smartphone bien fini à l’écran lumineux

Sept ans de mises à jour majeures !

One UI 6.1 avec Galaxy AI !

Un capteur d’empreintes très réactif

Au lieu de 1 039 euros, le pack Samsung Galaxy S24 + Galaxy Buds FE + coque de protection est maintenant disponible en promotion à 599 euros chez la Fnac grâce à un bonus reprise de 200 euros et une offre de remboursement de 100 euros. De plus, une paire de Galaxy Buds 2 Pro (d'une valeur de 229 euros) est offerte en l'ajoutant simplement à votre panier.

Une gamme durable qui inaugure Galaxy AI

Tiens ? Après des années où les Samsung Galaxy S arboraient des tranches arrondies, le constructeur sud-coréen se serait cette fois inspiré des iPhone d’Apple et confère à son Galaxy S24 des tranches plates. L’effet premium est certes indéniable, mais il est dommage que Samsung abandonne une caractéristique qui faisait sa signature pour suivre une tendance, d’autant plus que la prise en main en devient moins agréable. Mais le Samsung Galaxy S24 ne démérite pas pour autant grâce à sa certification IP68, son Gorilla Glass Victus 2 et un écran très lumineux qui a approché un pic de 2 400 cd/m² lors de notre test.

Le géant sud-coréen a surtout mis en avant la partie logicielle avec entre autres sept ans de mises à jour majeures. Le Samsung Galaxy S24 se met ainsi au niveau des Google Pixel 8 en termes de durabilité. Mais la gamme des Samsung Galaxy S24 était surtout très attendue pour la surcouche One UI 6.1 qui apporte Galaxy AI et toute une flopée de fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle. Traduction des messages ou des conversations orales en temps réel, réarrangement des notes, Circle to Search, montage photo, il y a de quoi faire. La partie logicielle du Galaxy S24 est irréprochable.

Un Exynos 2400 plutôt bon, mais pas assez

Le Samsung Galaxy S24 n’est toutefois pas exempt de défauts, l’intégration d’une puce Exynos au lieu d’une puce Snapdragon a notamment fait débat, d’autant plus que cette spécificité ne concerne que le marché européen. L’Exynos 2400 du Galaxy S24 est plus performant que le Snapdragon 8 Gen 2 du Galaxy S23, c’est un fait, mais il se fait écraser par la version Snapdragon du Galaxy S24. Les performances ne sont pas non plus parfaites, on s’attendait à mieux sur Fortnite en Épique et résolution 3D à 100 % et sur la consommation plutôt forte en usage intensif.

Avec une concurrence de plus en plus féroce sur le volet de la photo, se démarquer devient compliqué et il semblerait que le Samsung Galaxy S24 soit un peu à la traîne. Malgré une bonne gestion de la luminosité et une patte colorimétrique vive, de fréquents problèmes d’autofocus et de netteté viennent gâcher de temps en temps les clichés. Enfin, la batterie de 4 000 mAh est loin d’être convaincante à cause d’une autonomie d’environ une journée ainsi qu’une recharge plafonnée à 25 W et à seulement 10 W en sans fil.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Samsung Galaxy S24.

Afin de comparer le Samsung Galaxy S24 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones Samsung Galaxy du moment.

