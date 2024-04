Samsung Galaxy S24 Ultra : première grosse offre pour le roi des smartphones Android

Il était très attendu, et pour cause, le Samsung Galaxy S24 Ultra est le nouveau roi des smartphones Android mais aussi le porte-étendard des smartphones dotés de l'intelligence artificielle. Oui, son prix est stratosphérique car l'excellence se paie au prix fort ! Mais en ce moment, le Galaxy S24 Ultra est plus accessible chez Boulanger où il est possible de l'obtenir pour 1 119 euros au lieu de 1 469 euros grâce à plusieurs offres.

Dernière vitrine technologie du constructeur sud-coréen, le Samsung Galaxy S24 Ultra succède au très estimé Galaxy S23 Ultra sur le trône de roi des smartphones Android. S’il était attendu de pied ferme, ce n’était pas pour les menus changements sur l’écran et le processeur, mais pour l’arrivée de Galaxy AI, une panoplie de fonctionnalités d’intelligence artificielle qui porte les Samsung Galaxy vers une nouvelle ère. Et en ce moment, le Galaxy S24 Ultra profite de sa première grosse remise chez Boulanger où il est moins cher de 350 euros.

Pourquoi on recommande le Samsung Galaxy S24 Ultra

L’écran ultra-lumineux et anti-reflets

Les performances du Snapdragon 8 Gen 3

L’appareil photo très polyvalent

Galaxy AI + 7 ans de MAJ Android et One UI

Au lieu de 1 469 euros habituellement, le Samsung Galaxy S24 Ultra (256 Go) est maintenant disponible en promotion à 1 119 euros chez Boulanger. Pour obtenir ce prix, il faut rentrer le code promo SAM24C, puis profiter de cette offre de remboursement de 100 euros ainsi que du bonus reprise de 150 euros pour le rachat d’un ancien appareil. Enfin, l’achat du Samsung Galaxy S24 Ultra permet d’obtenir gratuitement une Samsung Galaxy Tab A9 Plus.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy S24 Ultra. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy S24 Ultra au meilleur prix ?

Un smartphone plus lumineux, plus intelligent

Après un design qui a fait mouche sur le Galaxy S23 Ultra, Samsung a décidé de ne pas changer la formule pour son successeur qui reprend un aspect carré et ajoute un cadre en titane inspiré de l’iPhone 15 Pro d’Apple. C’est sur l’écran que les changements sont plus ostensibles. On retrouve une fois encore une dalle Dynamic AMOLED LTPO en définition QHD+ et un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, cette fois-ci agrémentée d’un traitement anti-reflets et d’une luminosité maximale de 2 600 cd/m² en mode HDR. Pour rappel, elle atteignait un pic de 1 600 cd/m² sur le S23 Ultra.

Sept ans de mises à jour ! Samsung se met à la hauteur de Google qui propose la même durée de suivi logiciel sur ses Pixel 8. Mais la nouveauté qui a fait le plus parler d’elle est bien entendu l’arrivée de l’IA. Quand bien même ces fonctionnalités d’intelligence artificielle ne demandent qu’à être peaufinées, elles sont aussi intéressantes qu’attrayantes. Traduction et reformulation des textes, traduction des conversations orales en direct, retranscription des vocaux, réorganisation des prises de note, retouches photo et enfin Circle to Search, il y a de quoi faire…

De belles prouesses pour les performances et la photo

Smartphone ultra haut de gamme oblige, le Samsung Galaxy S24 Ultra se doit d’embarquer le meilleur processeur du moment, à savoir le Snapdragon 8 Gen 3. Lors de notre test, il n’a jamais été mis en difficulté en faisant tourner Fortnite et Genshin Impact à 60 FPS avec les graphismes au max, et avec sa chambre à vapeur qui double quasiment de taille, la gestion thermique est irréprochable. Côté autonomie, la batterie de 5 000 mAh va sur deux journées d’utilisation, mais la recharge de 45 W fait encore grincer des dents.

Enfin, le Samsung Galaxy S24 Ultra n’a rien perdu de la polyvalence photo de sa gamme. Il reprend quasiment la même configuration que le S23 Ultra avec un capteur principal grand-angle de 200 Mpx (f/1,7), un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2), un téléobjectif x3 de 10 Mpx (f/2,4) et un nouveau téléobjectif x5 de 50 Mpx (f/3,4). Le grand-angle est toujours aussi impeccable de jour comme de nuit, mais le plus impressionnant est le téléobjectif x5 qui fait beaucoup mieux que le x10 du S23 Ultra, même avec son zoom numérique x10.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Samsung Galaxy S24 Ultra.

Afin de comparer le Samsung Galaxy S24 Ultra avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.