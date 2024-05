À seulement 589 €, l’iPhone 13 est la meilleure solution pour passer chez Apple sans se ruiner

L'Apple iPhone 13 reste l'un des smartphones les plus populaires du marché. Il est possible de nos jours de l'obtenir pour un prix plus que correct et d'en jouir encore plusieurs années grâce à son suivi logiciel exemplaire. C'est notamment le cas aujourd'hui où l'iPhone 13 est disponible à 589 euros au lieu de 909 euros à son lancement.

Grâce à leur excellente durée de vie et à un suivi logiciel exemplaire, les iPhone d’ancienne génération sont une bonne solution si l’on souhaite passer à Apple sans dépenser dans les 1 000 euros dans un modèle dernier cri. Par exemple, l’iPhone 13 sorti il y a un peu plus de deux ans est encore un bon choix en 2024, et il reste encore populaire puisqu’il faisait partie du top 10 des smartphones les plus vendus en 2023.

Ce qu’on apprécie de l’Apple iPhone 13

Un design bien exécuté avec un bel écran OLED

La puissance de sa puce A15 Bionic

Un excellent appareil photo à deux capteurs

Au lieu de 909 euros lors de son lancement, puis maintenant réduit à 749 euros, l’Apple iPhone 13 (128 Go) est dorénavant disponible en promotion à seulement 589 euros sur Amazon.

Un iPhone toujours convaincant en 2024

S’agissant du design, on peut dire qu’on ne risque pas d’être dépaysé par rapport aux derniers iPhone puisque l’Apple iPhone 13 arbore lui aussi cette même apparence avec des tranches plates et des bords arrondis. La prise en main est agréable et les finitions d’excellente facture, comme on peut l’attendre d’un iPhone. Pour ce qui est de l’écran de 6,1 pouces, nous avons une dalle OLED en définition 2 532 x 1 170 pixels avec un taux de rafraîchissement limité à 60 Hz, la technologie Pro Motion étant réservée aux iPhone Pro.

L’iPhone 13 a marqué un grand chamboulement du côté de l’appareil photo puisqu’il a repris les mêmes capteurs que les iPhone Pro de la génération précédente. Il se dote ainsi d’un capteur grand-angle de 12 Mpx (f/1,6) et d’un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,4) avec un champ de vision de 120°. À l’avant, nous avons un capteur frontal de 12 Mpx (f/2,2). Grâce à la puce A15 et à une IA peaufinant les détails, les clichés pris avec cet appareil photo profitent d’une excellente luminosité et d’un piqué qui l’est tout autant.

De la puissance à revendre

Pour la partie performances, l’Apple iPhone 13 s’appuie sur une puce A15 Bionic gravée en 5 nm avec 6 cœurs CPU et 4 cœurs GPU, soit la même puce que l’on trouve sur les iPhone 14. Aujourd’hui encore, elle est capable de gérer les tâches exigeantes et les jeux gourmands du style Fortnite et Genshin Impact, même si elle ne tient plus la dragée haute face à la concurrence. À l’époque de notre test, l’iPhone 13 n’avait flanché à aucun moment.

L’autonomie fait partie des grands bonds en avant sur cette génération d’iPhone, certains se souviennent peut-être de l’endurance désastreuse des iPhone d’auparavant mais il n’en est plus question aujourd’hui. Par rapport à l’iPhone 12, la marque à la pomme annonce un gain de 2h30 pour l’iPhone 13 qui tient facilement une journée et demie. Lors de notre test, nous l’avions utilisé toute une journée de 9h à minuit et il a eu besoin d’être rechargé seulement en fin de matinée suivante.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple iPhone 13.

Afin de découvrir des modèles plus récents que celui présenté dans cet article, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs iPhone du moment.

