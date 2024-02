Le prix de l’Apple iPhone 15 baisse de 250 € grâce à cette nouvelle offre post-soldes

Si votre iPhone ne reçoit plus de mises à jour ou s’il est carrément en fin de vie, c’est qu’il est l’heure d’en changer. Or, trouver un iPhone en promotion en dehors des soldes ou du Black Friday demande beaucoup de patience, sauf que cette fois, il n’a pas fallu longtemps pour voir apparaître ce deal sur le dernier-né d’Apple chez Rakuten. Au lieu de son prix de départ de 969 euros, l’iPhone 15 est actuellement disponible à 719,99 euros.

En dehors des événements promotionnels comme le Black Friday et les soldes d’hiver, il est rare de trouver des produits Apple à prix réduit, et pourtant… Pas même une semaine après la fin des soldes d’hiver, l’iPhone 15 profite d’une offre alléchante chez plusieurs marchands de la high-tech. Chez Rakuten, le dernier-né du catalogue des smartphones Apple est disponible avec une baisse de 250 euros, autrement, il est possible de le retrouver à prix réduit chez ces enseignes françaises.

Ce qu’il faut retenir de l’Apple iPhone 15

Un design et un écran premium

Une puce A16 Bionic performante

iOS 17 et la Dynamic Island

Le passage à l’USB-C

Au lieu de 969 euros habituellement, l’Apple iPhone 15 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 719,99 euros chez Rakuten avec le code promo POMME20. Il s’agit toutefois d’un modèle chinois sans emplacement eSIM. Autrement, l’iPhone 15 est disponible à prix réduit chez la Fnac et Boulanger grâce à un bonus reprise de 90 euros. Il est ainsi possible de l’obtenir pour 779 euros, sans compter la valeur de reprise de l’ancien téléphone.

Un look qui ne se refait pas

On ne change pas une formule qui gagne. Pour son iPhone 15, la firme de Cupertino reprend le design de ses précédents smartphones avec ses tranches plates en aluminium, ses bords arrondis et un dos en verre dépoli. L’écran est, lui aussi, similaire à celui de son prédécesseur avec une dalle Oled en définition 2 556 x 1 179 pixels et un taux de rafraîchissement toujours bloqué à 60 Hz faute de technologie ProMotion. L’iPhone 15 hérite toutefois de l’iPhone 14 Pro pour ce qui est de la luminosité qui peut atteindre un pic de 2 000 cd/m².

Si aucun renouveau esthétique n’est à signaler, l’Apple iPhone 15 propose quelques nouveautés au niveau de l’appareil photo, lui aussi inspiré de celui de l’iPhone 14 Pro. Au dos, on retrouve un capteur principal grand-angle de 48 Mpx (f/1,6) et un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,4). Apple vante aussi un nouveau mode téléphoto x2 de 12 Mpx. Il ne s’agit pas d’un vrai téléobjectif, mais d’un pixel-binning (quad-pixel) appliqué au capteur principal afin d’obtenir un zoom numérique x2 sans perte d’informations, et le résultat est au rendez-vous.

L’expérience Apple toujours au top !

Pour ses performances, l’iPhone 15 reprend la même puce que l’iPhone 14 Pro, l’A16 Bionic dotée de 6 cœurs CPU et 5 cœurs GPU. Il peut avaler les tâches basiques et les plus complexes sans difficulté, il lui arrive toutefois de chauffer lors d’un usage intensif. À l’heure actuelle, ce SoC est dépassé uniquement par l’A17 Bionic et les derniers processeurs premium de Qualcomm. Pour l’autonomie, il faut compter une grosse journée et demie d’utilisation, en revanche, il semblerait que le passage à l’USB-C n’ait rien arrangé concernant la recharge qui est toujours limitée à 20 W.

Enfin, un iPhone, c’est également une expérience logicielle aux petits oignons avec une interface à la fluidité exemplaire et plusieurs années de mises à jour. iOS 17 n’est peut-être pas une révolution, mais on reste sur des évolutions intéressantes comme les widgets qui deviennent interactifs. Certains choix sont toutefois déroutants d’ergonomie, comme l’obligation de se rendre dans les paramètres globaux pour configurer certaines applications au lieu de laisser un onglet « Paramètres » dans les applications elles-mêmes. Enfin, l’encoche a, elle aussi, tiré sa révérence pour laisser sa place à la Dynamic Island et à ses notifications interactives, et c’est hautement appréciable.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple iPhone 15.

Afin de comparer l’Apple iPhone 15 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre sélection des meilleurs iPhone du moment.

