En promo, l’iPhone 13 est la solution idéale pour passer chez Apple sans se ruiner

La façon la plus économique d'obtenir un iPhone est de se tourner vers les générations précédentes, et l’iPhone 13 est le bon candidat : il se négocie à 649 euros contre 909 euros à sa sortie.

Se diriger vers un iPhone d’ancienne génération n’est pas une mauvaise idée. En plus d’être moins chers, les appareils d’Apple ont une excellente durée de vie et un suivi logiciel exemplaire. C’est pour cette raison qu’il est encore facile aujourd’hui de recommander cet iPhone 13 qui est proposé à un très bon prix.

En quoi l’iPhone 13 est-il intéressant ?

Pour sa qualité de fabrication et son bel écran

Encore de belles prestations avec la puce A15 Bionic

Son autonomie convaincante

Initialement vendu à 909 euros, l’iPhone 13 d’Apple (128 Go) a depuis connu de nombreuses baisses de prix, et aujourd’hui c’est chez E. Leclerc qu’il se trouve au meilleur prix : 649 euros.

Pourquoi choisir l’iPhone 13 ?

Sorti il y a maintenant deux ans, l’iPhone 13 a beaucoup de similitudes avec ses successeurs. Toujours au format rectangulaire, on a un design bien exécuté avec une prise en main très agréable grâce à sa diagonale de 6,1 pouces. Au niveau de l’écran, il ne lui manque qu’un taux de rafraichissement à 120 Hz pour être au top. Oled, lumineux et fluide, la navigation est très agréable et optimisée. Côté photo, il reste un très bon photophone avec un très bon niveau de détails.

L’iPhone 13 est animé par la puce A15 Bionic, soit la même que sur les iPhone 14, à quelques détails près puisque le nouveau modèle à un cœur GPU supplémentaire. Il n’est pas à la traîne pour autant et gère tout type de tâche sans ralentissement. Apple propose généralement plus de cinq ans de mise à jour, il devrait donc tenir un bon moment. Pour le moment, vous pouvez profiter d’iOS 17. Enfin, il est capable d’encaisser une journée complète, même avec un usage plutôt intense. En revanche, il faut toujours faire une croix sur la charge rapide.

Envie de plus de détails ? Voici notre test sur l’iPhone 13 d’Apple.

Pour comparer l’iPhone 13 avec les meilleures références actuelles du marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à acheter en 2024.

