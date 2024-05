L’Apple iPhone 14 refait parler de lui à la toute fin des French Days grâce à une remise de plus de 300 € sur son prix de lancement

Cela fait presque deux ans qu'Apple a présenté son iPhone 14 avec un prix de lancement de plus de 1 000 euros. Aujourd'hui, ce smartphone est toujours séduisant, il s'agit même du smartphone le plus vendu dans le monde en 2023, et en ces dernières heures des French Days, il est proposé à seulement 699 euros chez Amazon et Cdiscount.

Depuis la sortie de l’iPhone 15, le prix conseillé de l’Apple iPhone 14 a été revu à la baisse et mieux encore, il profite toujours de promotions de plus en plus intéressantes. Cet ancien fleuron de la firme de Cupertino fête bientôt ses deux ans, certes, mais il reste aussi enviable qu’au premier jour de sa sortie, en partie parce que les changements entre deux générations sont mineures. Les French Days se concluent aujourd’hui, ce qui signifie qu’il ne reste plus que quelques heures pour mettre la main sur l’iPhone 14 à seulement 699 euros.

L’Apple iPhone 14 en bref

Un design familier et premium

Une puissante puce A15 Bionic

iOS, un bonheur à utiliser

Une autonomie de deux jours

Après un lancement à 1 019 euros et un prix ramené à 869 euros, l’Apple iPhone 14 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 699 euros chez Amazon ainsi que chez Cdiscount.

Un smartphone qui vieillit bien

Nous sommes à l’heure où sont écrites ces lignes plus proches de la sortie de l’iPhone 16 que celui de l’iPhone 15, ce qui signifie que l’iPhone 14 aura bientôt deux ans ! Bien qu’on commence à le connaître par cœur, il reste toujours aussi convaincant que lors de sa sortie, notamment grâce à son design et son écran premium. Le premier reprend la formule gagnante des tranches plates en aluminium et des bords arrondis tandis que le second opte pour une dalle OLED dite « Super Retina XDR » en haute définition mais toujours bloquée à 60 Hz.

Depuis récemment, Apple fait des efforts considérables sur l’appareil photo et celui-ci se montre très satisfaisant sur l’iPhone 14. On retrouve ici un capteur grand-angle de 12 Mpx (f/1,5) avec stabilisation optique et un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,4) avec champ de vision de 120°. À l’avant, nous avons un capteur frontal de 12 Mpx lui aussi et avec l’autofocus. Globalement, les clichés sont satisfaisants avec un bon piqué et une colorimétrie correcte, mais seulement quand les bonnes conditions de luminosité sont réunies.

Un bijou de puissance et d’endurance

Même deux années après sa sortie, l’iPhone 14 reste exemplaire pour ce qui est des performances. Il s’appuie sur une puce A15 Bionic avec 6 cœurs CPU et 5 cœurs GPU, la même que l’on retrouve dans la gamme des iPhone 13 et iPhone 13 Pro. Elle est couplée avec 6 Go de RAM et cela lui suffit pour avaler avec une facilité insolente n’importe quelle tâche, de la plus basique à la plus complexe comme le lancement des jeux gourmands. S’agissant de ces derniers, on ne peut pousser les réglages graphiques aussi loin qu’avec un des derniers SoC Snapdragon mais l’iPhone 14 parvient tout de même à faire tourner ces jeux sans fléchir.

Elle est loin l’époque où les iPhone sortaient avec une autonomie désastreuse. Dorénavant, ces smartphones sont parmi les plus endurants du marché avec les Samsung Galaxy et la firme de Cupertino a mis les bouchées doubles pour son iPhone 14. Apple ne communique jamais quant à la capacité de ses batteries mais avance une autonomie de 20 heures en lecture vidéo. Dans la pratique, l’iPhone 14 a tenu deux journées entières lors de notre test, dommage que sa recharge ne va pas au-delà de 25 W.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple iPhone 14.

