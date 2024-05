Le MacBook Air 13 M2 chute pour la première fois sous les 1 000 € grâce aux French Days

Malgré la sortie des MacBook dotés d'une puce M3, les modèles équipés de la puce M2 valent toujours autant le coup, surtout quand leur prix baisse considérablement. Pendant les French Days, c'est le MacBook Air 13 M2 que l'on peut avoir bien moins cher : 989 euros au lieu de 1 199 euros.

Début mars, Apple a dévoilé ses nouveaux MacBook Air M3 en 13 et 15 pouces, boostés par la puce M3 qui équipent déjà le MacBook Pro et l’iMac. Mais ces récentes sorties ne doivent pas forcément éclipser les anciennes gloires de la marque à la Pomme, à l’image du MacBook Air M2, lui aussi doté d’une puce très puissante. S’il était assez difficile de le conseiller à sa sortie en raison de son prix très élevé, il est en ce moment bien plus facilement recommandable pendant ces French Days.

Ce qu’il faut savoir sur le MacBook Air M2

Un design premium

Un sublime écran de 13,6 pouces

Une puissante puce M2

Au lieu de 1 199 euros, le MacBook Air 13 M2 est actuellement en promotion à 989 euros sur Cdiscount avec le code promo 10DES79. On trouve aussi le modèle avec 256 Go de stockage et 16 Go de RAM à 1 049 euros chez la Fnac grâce à une remise immédiate de 16 % doublée d’un bonus reprise de 150 euros.

Des finitions soignées, comme toujours

C’est en 2022 qu’Apple a opéré une petite révolution au niveau du design de son MacBook Air. Le MacBook Air 13 M2 se révélait ainsi plus moderne que les références précédentes avec ses bordures amoindries autour de l’écran ou encore son nouveau système de haut-parleur dissimulé dans la charnière. Une encoche a même fait son apparition, mais nous l’avons jugée mal intégrée car trop grande. On aurait aussi aimé que les patins sous le laptop accrochent un peu plus.

Toutefois, ce qui n’a pas changé, ce sont les finitions toujours aussi soignées qui caractérisent les produits Apple. On retrouve notamment un très bon clavier aux touches rétroéclairées ainsi qu’un large trackpad confortable. Côté écran, pas d’OLED ici, mais une dalle Liquid Retina (LCD IPS) de 13,6 pouces avec une définition de 2 560 x 1 664 pixels. Elle reste tout de même très agréable à regarder et à utiliser, et ce, même sous le soleil. On fera quand même attention aux reflets du soleil, puisque l’écran est brillant.

La puce M2 ne vieillit pas

Comme son nom l’indique, le MacBook Air 13 M2 est boosté par une puce M2, épaulée par 16 Go de RAM et complétée par un 226 de 512 Go. Si le plus récent MacBook Air est doté d’une puce M3 encore plus véloce, le MacBook Air 13 M2 délivre encore de belles performances et promet une bonne rapidité à l’ouverture des applications et logiciels gourmands. Les créatifs et celles et ceux qui ont besoin d’exécuter des tâches plus gourmandes devraient toutefois se tourner vers un MacBook Pro, plus puissant et adapté à ces usages. Notez aussi que le MacBook Air a la particularité de ne pas intégrer de ventilation active : on peut donc profiter d’une machine très silencieuse.

Enfin, le MacBook Air 13 M2 brille côté autonomie, surtout lorsqu’il est en veille : vous pouvez par exemple le laisser loin d’une prise pendant plusieurs nuits et toujours rester au même niveau de batterie. Et à l’usage, tant qu’il n’est pas poussé dans ses retranchements, le MacBook Air dévoile une bonne endurance. Il peut ainsi tenir plus d’une journée, mais attention, plus vous ouvrez d’onglets ou d’applications lourdes, et plus le PC chauffe, de même que sa batterie, et sans ventilation, cela peut être compliqué à gérer.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du MacBook Air 2022 M2.

