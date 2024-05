Pour la fin des French Days, Cdiscount brade ce laptop Asus avec écran OLED à très bon prix

Si l'on n'a pas le budget pour un MacBook, même en période de French Days, on peut se tourner vers des laptops moins puissants, certes, mais tout aussi élégants. C'est le cas de cet Asus Vivobook de 15 pouces qui se permet le luxe d'une dalle OLED et qui s'appuie sur un Ryzen 5 efficace et efficient. Chez Cdiscount, ce PC portable se négocie à 609,99 euros au lieu de 749,99 euros.

Asus mise beaucoup sur ses PC portables premium de la gamme Zenbook, mais il cherche également à convaincre le plus de monde possible à investir dans ses Vivobook. Si ces derniers se positionnent davantage dans le milieu de gamme, ils ne manquent pas d’arguments comme ce Vivobook 15 doté d’un écran OLED, idéal pour les créations graphiques. Alors que les French Days approchent de leur fin, il est possible de se procurer ce PC portable avec une réduction de 140 euros chez Cdiscount.

Ce qu’il faut retenir de l’Asus Vivobook 15 OLED

Un écran OLED en définition Full HD

Un AMD Ryzen 5 7520U avec 16 Go de RAM

Un ultrabook léger et bien fini

Au lieu de 749,99 euros habituellement, l’Asus Vivobook 15 OLED (S1504) est maintenant disponible en promotion à 609,99 euros chez Cdiscount avec le code promo 10DES79.

Un ultrabook avec un truc en plus

Pas besoin d’investir dans un MacBook si l’on cherche un PC portable élégant, avec ses lignes fines ainsi que ses finitions argentées, l’Asus Vivobook 15 OLED montre qu’il peut être lui aussi un produit soigné. Surtout, avec une épaisseur de 17,9 mm et un poids de 1,63 kg, cet ultrabook est particulièrement fin et léger et assure un transport agréable lorsqu’il s’agit de l’emmener tous les jours avec soi au travail. Le châssis ne tombe pas dans le piège de la finesse avec sa bonne connectique : deux ports USB-A, un port USB-C, un port HDMI 1.4 et une prise jack 3.5 mm.

Pour ce qui est de l’écran, le constructeur taïwanais opte pour une dalle OLED qui permet de profiter d’un rapport de contraste tendant vers l’infini et de noirs parfaits. Les couleurs sont parfaitement calibrées avec une couverture complète de la gamme DCI-P3 et la luminosité de 400 cd/m² est correcte. Même en définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels), cette dalle est agréable pour visionner des vidéos ou des séries en streaming, ou bien s’adonner à de la création graphique comme de la retouche photo et du montage vidéo.

Une configuration appuyée sur un Ryzen 5

Cet Asus Vivobook 15 OLED s’appuie sur un processeur d’AMD, un Ryzen 5 7520U. Ce processeur à quatre cœurs est cadencé par défaut à 2,8 GHz et peut atteindre jusqu’à 4,3 GHz en mode turbo boost, il est ici assisté par 16 Go de RAM LPDDR5 ainsi que par une puce graphique AMD Radeon 610M pour fournir les capacités nécessaires dans les tâches graphiques. Côté stockage, c’est un SSD NVMe de 512 Go qui s’en occupe, celui-ci étant capable d’assurer des transferts de données à haute vitesse.

Inutile d’investir un supplément dans une clé ou une licence d’exploitation puisque l’Asus Vivobook 15 OLED embarque déjà Windows 11, il est donc prêt à être utilisé dès la réception du colis. Enfin, malgré une batterie à trois cellules de seulement 50 Wh ainsi qu’une technologie d’affichage plus énergivore que la LCD, ce PC portable est doué d’une grosse autonomie puisqu’il peut dépasser sans problème la dizaine d’heures. On peut remercier l’efficience énergétique du processeur Ryzen 5.

