Amazon brade à -60 % cette batterie externe de 140 W pouvant recharger 5 fois un iPhone pendant son Prime Day

La batterie externe portable Anker 737, qui dĂ©livre une puissance de 140 W et qui est dotĂ©e d’une capacitĂ© de 24 000 mAh, est une alliĂ©e idĂ©ale pour recharger rapidement, et mĂŞme plusieurs fois, vos appareils. Un petit objet puissant dont le prix de base est assez Ă©levĂ© pour ce type de produit. Une rĂ©duction permet de faire passer son prix de 149 euros Ă 66 euros sur Amazon.

Face aux chargeurs secteur rapides et aux smartphones endurants, les batteries externes n’ont toujours pas dit leur dernier mot et s’avèrent bien utiles dans certains cas. Surtout quand elles disposent d’une capacitĂ© gĂ©nĂ©reuse et d’une grosse puissance de charge, Ă l’image de l’Anker 737. Ce petit bloc robuste est en effet si performant qu’il parvient Ă regarder cinq fois un iPhone 13 ou un Galaxy S22 un peu plus de quatre fois. Bref, un outil qui peut vite devenir indispensable et que l’on trouve heureusement bien moins cher grâce Ă une rĂ©duction de près de 60 % pendant le Prime Day.

Les points essentiels de la batterie externe Anker 737

Une capacité de 24 000 mAh

Une puissance de charge de 140 W

Deux ports USB-C et un port USB-A

Initialement affiché à 149,99 euros, la batterie externe Anker 737 est actuellement proposé à 66,13 euros sur Amazon avec le code promo 0UQZQIGA.

Une batterie pas si compacte, mais avec une capacité record

La batterie externe Anker 737 se prĂ©sente sous la forme d’un petit bloc rectangulaire assez Ă©pais, qui n’est donc pas si compact que cela Ă première vue comparĂ© Ă d’autres batteries externes classiques. Mais quand on apprend qu’elle est dotĂ©e d’une capacitĂ© record de 24 000 mAh, on se dit qu’elle aurait pu ĂŞtre bien plus massive, et ce n’est pas le cas. Et si cette batterie parvient Ă renfermer une telle capacitĂ© tout en ne pesant pas 10 kg, c’est grâce Ă la technologie GaN (nitrure de gallium), introduite en 2018 dans les premiers produits Anker. Ce composĂ©, qui remplace le silicium traditionnellement utilisĂ© dans les chargeurs et batteries, est plus efficace, et surtout, il chauffe beaucoup moins que le silicium. On peut donc installer bien plus de composants cĂ´te Ă cĂ´te et les inclure dans un espace plus restreint. Ainsi, on profite d’une puissance accrue, mais dans une taille rĂ©duite.

Autrement, la batterie externe Anker 737 est dotée de trois ports, deux USB-C et un USB-A. Sa petite originalité ? Son mini écran présent sur sa façade et qui affiche plusieurs paramètres, comme la batterie restante et la durée de recharge pour chaque appareil branché.

Recharger plusieurs fois nos appareils

Avec sa capacitĂ© de 24 000 mAh, la batterie externe Anker 737 est capable de recharger un iPhone 13 cinq fois, un Galaxy S22 quatre fois, un MacBook Air 2020 (M1) un peu plus d’une fois ou encore un iPad Pro 12,9 (2021) un peu plus d’une fois aussi. En outre, elle peut dĂ©livrer une puissance de charge considĂ©rable de 140 W, puissance qui utilise la technologie Power Delivery 3.1. La batterie peut par ailleurs fournir une charge bidirectionnelle pour se recharger rapidement.

Retenez tout de mĂŞme que pour atteindre les 140 W, vous devrez utiliser un câble prenant en charge le Power Delivery 3.1 et un appareil prenant en charge l’entrĂ©e PD 3.1, comme le MacBook Pro 2021 16″ par exemple. Sachez aussi que les 140 W pourront ĂŞtre atteints uniquement si l’un des deux ports USB-C est utilisĂ©. Il sera ainsi possible de recharger un MacBook Pro 16 Ă 50 % en 30 minutes seulement, selon la marque. Autrement, si vous branchez un appareil sur l’un des deux ports USB-C et un appareil sur le port USB-A en mĂŞme temps, la puissance de charge sera distribuĂ©e comme suit : 100 W maximum sur l’USB-C et 18 W max sur le port USB-A. Si les trois ports sont sollicitĂ©s, les ports USB-C auront une puissance de 122 W max et le port USB-A une puissance de 18 W max.

