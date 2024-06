Moins de 100 € pour ce Chromebook de Lenovo, une telle offre n’arrive que trop rarement

Le Chromebook Lenovo IdeaPad Slim 3 est idéal pour celles et ceux qui recherchent un PC portable simple et efficace pour faire de la bureautique. Il a en plus l'avantage d'être particulièrement abordable grâce à une promotion et à une ODR qui font passer son prix de 279,99 euros à 99,99 euros chez Cdiscount.

Grâce à leur système d’exploitation réputé pour sa simplicité et son efficacité, les Chromebooks sont des machines généralement très appréciées par les étudiants ou encore les travailleurs qui ont besoin d’un laptop idéal pour de la bureautique légère. Ils représentent en plus une bonne alternative aux PC portables sous Windows, d’autant plus qu’ils sont souvent bien plus abordables. Le Lenovo IdeaPad Slim 3 est justement un bon représentant de ce type de produit puisqu’il est efficace et vraiment pas cher.

Ce que propose ce Chromebook Lenovo IdeaPad Slim 3

Un laptop léger

Une dalle Full HD de 14 pouces

ChromeOS, toujours aussi pratique

D’abord affiché à 279,99 euros au lancement, puis réduit à 149,99 euros sur les 30 derniers jours, le Chromebook Lenovo IdeaPad Slim 3 peut désormais vous revenir à seulement 99,99 euros chez Cdiscount grâce à une ODR de 50 euros valable jusqu’au 23 juin 2024.

Notez que c’est moins cher qu’un récent Xiaomi Redmi Note 13 vendu à 199 euros, ou encore qu’un Samsung Galaxy A05s vendu à 169 euros.

Un laptop léger à emporter partout

Si le Chromebook Lenovo IdeaPad Slim 3 est idéal pour les travailleurs nomades ou les étudiants qui changent de salle constamment pour assister à leurs cours, c’est en grande partie pour son poids très contenu (1,3 kg) et son épaisseur peu élevée (1,86 cm), des données qui suffisent à le ranger dans la catégorie des laptops compacts. Autre point fort de son design : sa charnière à 180°, qui permet au Chromebook de s’ouvrir à plat. Pratique pour celles et ceux qui souhaitent montrer leur écran facilement en réunion, par exemple.

Au niveau de son écran, on a droit à une dalle TN Full HD de 14 pouces, soit une diagonale tout à fait confortable pour travailler efficacement. La marque promet en plus un affichage lumineux avec de bons angles de vision.

ChromeOS, un système vraiment pratique

Le Lenovo IdeaPad Slim 3, comme tous les Chromebooks, embarque le système d’exploitation ChromeOS, qui se démarque par sa grande simplicité d’utilisation et sa bonne fluidité au quotidien. Concrètement, le navigateur Chrome est placé au centre de la plupart des tâches, ce qui est tout à fait adapté à nos usages actuels. On retrouve ainsi les applications de la suite Google, son cloud, mais aussi d’autres applications, comme les plateformes de streaming phares.

Cet OS demande aussi très peu de ressources pour fonctionner rapidement. Ainsi, si le Lenovo IdeaPad Slim 3 intègre un un processeur MediaTek Kompanio 520 épaulé par 4 Go de RAM, soit une configuration peu puissante, le laptop est heureusement capable de lancer des tâches classiques de bureautique avec rapidité. Gardez tout de même en tête qu’un Chromebook se concentre sur l’essentiel et qu’il n’est pas conçu pour délivrer une puissance démesurée. Oubliez donc les sessions gaming. Côté connectique, celle-ci se compose d’un port USB-C 3.2 Gen 1, d’un port USB-A 3.2 Gen 1, d’une prise jack et d’un emplacement pour carte microSD. Enfin, le stockage est assuré par un espace eMMC de 128 Go.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références tournant aussi sous ChromeOS, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs Chromebooks du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.